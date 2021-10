Mondou retire les colliers aversifs de tous ses magasins pour le bien-être des animaux

Shutterstock/Dario Pena

L’entreprise familiale québécoise Mondou, centrée sur le bien-être et la santé des animaux, annonce qu’elle retire dès aujourd’hui les colliers aversifs de tous ses magasins. S’inscrivant au cœur des préoccupations et des valeurs de la chaîne pour qui le respect de l’animal est primordial, cette décision fait suite au rapport du Comité aviseur en bien-être animal de Mondou (CABEA) qui a conclu que des techniques et produits alternatifs efficaces sont maintenant accessibles à tous.

«Il est évident que les connaissances sur les animaux et les soins nécessaires à leur bien-être ont beaucoup évolué depuis nos débuts dans l’industrie. Plus que tout, Mondou souhaite partager son savoir-faire avec sa clientèle, aider les familles avec leur animal dans leur quotidien et les accompagner pour trouver des solutions aux problématiques comportementales canines auxquelles elles font face. Nous avons mis en place différentes ressources afin de résoudre ce type de comportement autrement et de mieux guider les familles vers des produits et des conseils personnalisés», mentionne Sarah Vaillancourt, chef principale de l’Académie Mondou et de la formation.

Depuis quelques mois, plusieurs villes entérinent par ailleurs de nouveaux règlements interdisant l’utilisation de ce type de colliers. C’est notamment le cas de Québec, Montréal, Laval, Beauharnois et Sherbrooke, pour ne nommer que celles-ci.

Qu’est-ce qu’un collier aversif?

Un collier aversif est un outil qui a pour but de punir l’animal et d’interrompre un comportement inapproprié. Il est généralement utilisé pour résoudre un problème d’aboiement ou pour contrôler un chien en laisse. Lorsque nous parlons de collier aversif, nous faisons référence au collier étrangleur (choker) et à tous les colliers de type électrostatique (électrique), vibration, citronnelle, air et ultrasons pour les clôtures invisibles.

Pourquoi retirer les colliers aversifs des magasins Mondou?

Il a été démontré que, dans la majorité des cas, les colliers aversifs ne corrigent pas la problématique initialement définie par le propriétaire de l’animal. Ceux-ci sont malheureusement peu adaptés et deviennent rapidement inefficaces après un certain temps d’utilisation. Ces colliers peuvent même causer des comportements d’anxiété ou d’agressivité chez l’animal.

