Voici pourquoi il y a 10 saucisses à hot-dog par emballage et 8 petits pains

C’est un dilemme alimentaire qui préoccupe les gens depuis trop longtemps… et nous sommes enfin prêts à expliquer cette erreur. Vous savez de quoi nous parlons si vous vous êtes déjà retrouvé à l’épicerie en train de faire des provisions pour votre barbecue: et vous finissez toujours par vous retrouver avec plus de petits pains que de saucisses à hot-dog…

Ce n’est pas par hasard qu’il y a 10 saucisses à hot-dog et 8 petits pains par paquet, mais cela ne rend pas la situation moins frustrante pour autant.

Combien de saucisses à hot-dog dans un paquet?

Si vous avez fait des grillades récemment, vous savez que les saucisses à hot-dog standard sont emballées par 10, un nombre pair et agréable. Pourquoi 10? Parce que les saucisses à hot-dog sont vendues à la livre, et que les saucisses de taille standard vendues en magasin pèsent 1,6 once, alors bien sûr, 10 est le nombre parfait pour un paquet. Cette pratique a commencé en 1940 et se poursuit aujourd’hui.

Combien de pains à hot-dog dans un paquet standard?

Lorsqu’il s’agit de petits pains, ce n’est pas le poids qui entre en jeu, mais les moules de cuisson. Selon le National Hot Dog Sausage Council (NHDSC), «les petits pains à sandwich, ou pains à hot-dog sont le plus souvent emballés par huit, car les pains sont cuits par groupes de quatre dans des moules conçus pour contenir huit pains.» (Oui oui, il y a un conseil national des saucisses à hot-dog…)

Alors pourquoi 10 saucisses à hot-dog et 8 petits pains?

Cela a toujours été ainsi. Mais il serait en effet logique de faire correspondre les quantités de petits pains et de saucisses à hot-dog par paquet. Chaque fois que vous allez à l’épicerie, il faut acheter au moins deux paquets de petits pains pour un paquet de saucisses pour s’assurer qu’aucun hot-dog ne restera sans pain. Eh bien, le «roi» du ketchup (Heinz) a décidé de mettre un terme à ce débat séculaire.

Juillet est officiellement le mois national du hot-dog. Pour célébrer l’événement, Heinz a lancé une campagne intitulée le Pacte Heinz pour le hot-dog afin que les entreprises de saucisses et de pain à hot-dog s’entendent enfin sur un nombre unique de produits par emballage (c’est-à-dire 10!). C’est une cause absurde direz-vous? Oui, mais c’est drôle et pas si fou.