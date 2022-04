Voici comment couper un avocat

Apprenez à couper un avocat en quartiers et à en retirer le noyau sans avoir besoin d’utiliser un couteau super aiguisé.

La première fois que j’ai vu quelqu’un couper un avocat, c’était lorsque j’avais commandé du guacamole au restaurant. Le serveur avait coupé le fruit en deux, retiré le noyau à l’aide d’un couteau bien aiguisé et avait déposé l’avocat dans un bol. J’ai toujours pensé que c’était la seule façon de faire. À ma grande surprise, j’ai découvert qu’il existe une technique encore plus efficace, qui permet de peler la peau facilement et de couper l’avocat en quatre.

Comment couper un avocat

Ce dont vous aurez besoin:

Un avocat mûr Un bon couteau de cuisine

Étape 1: couper l’avocat en quartier

Trancher l’avocat mûr jusqu’au noyau. Répéter pour former des quartiers.

Étape 2: «twister» l’avocat

Tourner chaque moitié de l’avocat pour le séparer en deux.

Étape 3: retirer le noyau

De cette façon, le noyau se retire facilement, alors que d’autres méthodes un peu moins sécuritaires suggèrent d’enlever le noyau avec un couteau tranchant.

Étape 4: peler l’avocat

Peler l’avocat comme une banane, en retirant la peau vers l’arrière. Si l’avocat est bien mûr, la peau devrait se séparer facilement. Cette méthode augmentera la présence de molécules caroténoïdes qui devrait retarder le brunissement du fruit.

Comment dénoyauter un avocat

Une autre méthode, provenant de l’application Tik Tok, est tout aussi utile. Le mérite en revient au chef sushi _mynameischo qui a présenté sa technique sur TikTok.

À l’aide d’un couteau, séparez l’avocat en deux puis rangez le couteau (vous n’en n’aurez plus besoin!).

Placez simplement votre index et votre majeur de chaque côté du noyau de l’avocat. Posez ensuite votre pouce sur le dos de l’avocat et appuyez comme sur un bouton d’ascenseur… et voilà, le tour est joué! Vous pouvez également utiliser un couteau à beurre pour pousser sur le dos de l’avocat. Pour voir cette technique en action, regardez la vidéo: Tiktok astuce avocat.

