La couleur KitchenAid de l’année 2022 est…

Comme on le sait, KitchenAid est un grand innovateur en matière de design, avec des teintes classiques et une nouvelle couleur chaque année. L’année dernière nous faisait découvrir le batteur sur socle couleur Miel, cette année, nous accueillons une teinte riche qui reflète le dynamisme au quotidien.

Une couleur énergisante

Une couleur qui stimule la créativité des cuisiniers en herbe comme des plus expérimentés, afin d’améliorer l’expérience quotidienne en en explorant les infinies possibilités culinaires. Car nous savons que l’un des plus beaux moments de la journée est de passer du temps dans la cuisine avec ceux qu’on aime.

Betterave, la couleur de l’année 2022 de KitchenAid, nous rappelle de sortir de la routine et de voir l’environnement familier sous un nouvel angle. Le riche magenta reflète le dynamisme et nous donne envie de tirer le meilleur parti du quotidien. Disponible à partir d’aujourd’hui pour les appareils de comptoir, dont l’emblématique batteur sur socle Artisan® et le mélangeur K400, la couleur betterave vous invite à rendre vos journées plus dynamiques.

«En regardant l’extérieur de la betterave, vous ne soupçonneriez jamais la luminosité cachée à l’intérieur», a déclaré Jessica McConnell, responsable design de la couleur, du fini et du matériau chez Whirlpool. «Une fois coupée, elle révèle une vivacité extraordinaire à l’intérieur. Le riche magenta au fini satiné luxuriant rend chaque jour plus dynamique avec une touche de couleur énergisante.»

Par son leadership en matière de couleurs, KitchenAid® souhaite susciter l’inspiration, et ce, depuis l’introduction des premières couleurs de batteur sur socle en 1955. La couleur de l’année est l’occasion d’utiliser le pouvoir de la couleur pour interpréter les tendances et les cultures mondiales.

La richesse du magenta au fini satiné luxuriant rend chaque journée plus dynamique grâce à sa teinte énergisante, qui convient à la fois aux cuisines classiques et éclectiques.

Le batteur sur socle ou le mélangeur Betterave

En lançant sa couleur de l’année 2022 pour l’emblématique batteur sur socle Artisan® et le mélangeur K400, KitchenAid invite les cuisiniers à des expérimentations culinaires. Ils sont maintenant disponibles sur KitchenAid.ca:

Mélangeur KitchenAid® K400 (disponible dans la couleur betterave)

Prix suggéré: 299,99$

Batteur sur socle KitchenAid® Artisan® à tête inclinable de 5 pintes (disponible dans la couleur betterave)

Prix suggéré: 699,99$

