Érable: 17 produits québécois à découvrir

Quand le printemps approche, c’est le signe que la saison de l’érable est aussi à nos portes. Sucrez-vous le bec avec ces 17 produits québécois à base d’érable à découvrir.

Une tartinade veloutée faite de mousse de fromage de chèvre au sucre d’érable qui combine à merveille les saveurs et le duo sucré-salé. Une alliance entre le fromage de chèvre des Fromages Fromabitibi et le sucre d’érable de l’Érablière Yan Gaudet. À servir sur des biscottes à l’heure de l’apéro.

maple3.ca

Eau d’érable pur – Maple3

De l’eau d’érable, c’est une eau douce au goût subtil d’érable. Vous pouvez la boire ainsi ou encore l’utiliser dans vos recettes ou même pour fabriquer vos glaçons. Absolument naturelle, l’eau d’érable de Maple3 est biologique et ne contient aucun sucre ajouté et aucun agent de conservation. On la retrouve aussi aux arômes de lime et citron.

Maple3 : 15,99 $ (6×330 ml) ou 48,49 $ (12x1L)

