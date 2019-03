4 / 8

Grands-pères à l’érable

Une portion : 265 calories pour 100 g

Ce dessert très sucré est fait à partir de farine, de sucre, de beurre, de lait et de sirop d’érable. La pâte est jetée dans le sirop bouillant et mijote à petit feu. Les grands-pères à l’érable sont servis très chaud et nappés de sirop. Certains les garnissent même d’une boule de crème glacée à la vanille. On retrouve également quelques variantes tells que: aux bleuets, aux pommes, au caramel, aux noix et aux raisins. Allô les calories!

Remplacez-les par une ou deux crêpes (environ 40 calories par crêpe sans sirop). Essayez cette recette santé de sauce aux bleuets et au sirop d’érable pour accompagner vos crêpes.