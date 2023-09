14 faits captivants sur les champignons

Parmi les faits sur les champignons, celui-ci triomphe: le marché global devrait atteindre 90 milliards USD d’ici 2028 (il était à 63 milliards en 2022). Les champignons de Paris (blancs et bruns, petits et grands) et les shiitakés sont des variétés populaires qui comptent pour environ 90% des champignons consommés aux États-Unis. Le Canada est l’un des plus grands exportateurs du monde; les champignons de Paris comptent pour 90% de la culture (dont plus de la moitié est produite en Ontario).

New Africa/Shutterstock

De nombreux nutriments

Leur popularité grandissante n’a rien d’étonnant. Pauvres en glucides et riches en antioxydants et en vitamines B et D, ils constituent une source de protéines et sont une solution de rechange abordable à la viande. Grillés, les champignons de Paris bruns font un savoureux «burger»; le steak, le blanc de poulet et le bacon se déclinent aujourd’hui dans des versions végétariennes à base de champignons. En Allemagne, des climatologues ont montré qu’en remplaçant seulement 20% de la viande consommée par une protéine microbienne, le taux de déforestation pourrait diminuer de plus de la moitié d’ici 2050.

Découvrez tous les bienfaits des champignons qui font d’eux un superaliment!