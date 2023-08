La cuisine d’été: rencontre avec Geneviève O’Gleman

Nutritionniste, auteure, animatrice et entrepreneure, Geneviève O’Gleman poursuit depuis plus de 20 ans sa mission d’aider les Canadiens à prendre soin de leur santé. En misant sur une alimentation accessible, locale, durable, mais surtout pleine de saveur. À la tête de Savourer.ca qui propose des centaines de recettes en lien avec l’ émission Savourer , elle cumule les succès, une recette, un livre et une émission à la fois! Son objectif, aider les gens à mieux manger et ce, sans faire de compromis sur la simplicité.

Geneviève O’Gleman a abordé presque tous les sujets: de la cuisine végé à la cuisine rapide en passant par la cuisine à petit prix, le barbecue, la boîte à lunch et la cuisine réconfort: Tellement frais – un livre de recettes pour profiter de l’été, sortait sur les rayons au début de l’été. Profitant de l’occasion, Sélection.ca a posé quelques questions à cette femme incroyable aux multiples talents.

Qu’est-ce qui vous a inspiré pour le livre Tellement frais?

J’avais envie d’un livre estival, qui donne l’impression d’être en vacances même après une journée de travail. Un livre qui rend de bonne humeur, qui donne une dose de joie et de légèreté. Car l’été pour moi, c’est surtout profiter des belles journées. Avoir un livre qui nous accompagne et nous permette de passer moins de temps dans la cuisine et plus de temps à l’extérieur, c’était ça l’intention derrière Tellement frais.

De quelle façon ce livre de recettes nous permet-il de passer moins de temps en cuisine?

Il y a deux types de recettes dans ce livre. D’abord, des recettes ultra faciles (souvent sans cuisson), qui se font rapidement – on a juste à penser à la salade de melon d’eau qui est sur la page couverture – pour les journées où on n’a pas envie de cuisiner parce qu’on veut juste profiter des belles soirées.

Puis, il y a les recettes à préparer d’avance. Comme l’été ne va pas sans son lot de journées grises et pluvieuses, ce sont de bons moments pour remplir le frigo et le congélateur de repas qui seront prêts pour les belles journées et qui nous permettront de passer notre temps sur la terrasse ou dans la piscine. Je pense aux desserts glacés à préparer d’avance, et à ce beau gravlax qui se congèle et que l’on n’a ensuite qu’à sortir du congélateur, et les utiliser pour des bols repas; il y a des petites pizzas froides, des planches apéro, toutes sortes de recettes comme ça, donc je dirais que c’est vraiment un livre qui nous accompagne en deux temps, avec des recettes qui se préparent à l’avance et d’autres qui s’assemblent en quelques minutes.

À qui s’adresse le livre: aux bons cuisiniers ou aux débutants?

C’est un livre très accessible. Je souhaite montrer aux gens qui trouvent ça compliqué de cuisiner, à quel point ça peut être facile. On simplifie le quotidien avec des petites recettes de café glacé ou encore des recettes de déjeuners qui s’assemblent très facilement. Pour moi, la simplicité n’est pas seulement pour ceux qui n’aiment pas cuisiner, c’est pour tout le monde, car la vie va très vite. Et même moi qui adore cuisiner, quand je suis en vacances ou quand il fait chaud, j’aime avoir des solutions rapides et très simples.

Mais toujours santé! En tant que nutritionniste, ça fait partie de vos critères?

Oui, toujours. Chaque recette doit répondre aux «trois S», c’est non négociable. S pour Santé, car en tant que nutritionniste, je veux que la recette ait un atout santé; S pour Simplicité, parce que je suis la première à décrocher quand c’est trop compliqué; finalement, S pour Saveurs, parce que le plaisir de manger est prioritaire: si une recette est simple et santé, mais qu’elle goûte le carton, personne ne va avoir envie de la cuisiner. Pour moi le plaisir dans la vie, dans la cuisine, dans tout, c’est vraiment important.

Certaines recettes sont audacieuses: je pense au tartare de bœuf et de fromage en grains… Comment vous est venue l’idée?

En effet, c’est une recette très surprenante, mais avec les épices à steak, ça marche et c’est ludique. Et c’est ça l’idée: la cuisine en vacances doit nous faire sortir du quotidien. De plus, il existe tellement de recettes de tartare – et le tartare classique je n’avais pas besoin de le mettre dans mon livre, parce qu’il est facile à trouver. Donc je voulais un petit twist, et après avoir testé plein de choses avec mon équipe, on est tombé sur le fromage en grain… sa texture et le côté salé des épices à steak et la fraicheur de la viande crue, tout fonctionnait! En tout cas, c’est une recette qui fait jaser (rire).

Vous portez plusieurs chapeaux: à la fois nutritionniste, animatrice, auteure de livres de recettes, femme entrepreneure. Vous devez être constamment à l’affut des nouveautés en alimentation. Est-ce que vous pouvez nous parler des tendances actuelles en matière de nutrition?

Ça fait plus de 20 ans que je suis nutritionniste, c’est sûr que j’ai la nutrition évoluer au fil des ans. On ne cherche plus une recette seulement pour ses valeurs nutritives. On considère maintenant l’alimentation de façon plus globale, en tenant compte de la santé et du budget, mais aussi de l’environnement et de l’aspect éthique par rapport à la provenance des produits. Ce sont tous ces aspects dont il faudra tenir compte dans les prochaines années.

Est-ce qu’il y a des recommandations que vous avez modifiées ou adaptées en fonction de ces nouvelles tendances?

C’est sûr que ma cuisine a évolué avec le temps, mes habitudes ont changé. Il faut tendre vers l’anti-gaspillage, en utilisant les aliments au complet ou en proposant des recettes qui se complètent. Également, d’utiliser de plus en plus d’ingrédients locaux. Par exemple, j’ai complètement arrêté d’utiliser les crevettes qui proviennent d’ailleurs dans ma cuisine, professionnellement et personnellement, au bénéfice des crevettes nordiques. Parce que les crevettes qui proviennent des autres pays représentent souvent des enjeux pas seulement du point de vue environnemental, mais également du point de vue de l’éthique (la santé et le respect des normes des travailleurs). Pour moi c’est une façon de me positionner.

J’utilise également des grains locaux, comme l’orge, le blé, l’avoine avec lesquels on peut faire d’excellentes recettes et qui diminuent la pression qu’on exerce sur les grains qui proviennent d’ailleurs et qui représentent un coût environnemental en exportation, mais également éthique, car on prive souvent les populations locales de leurs propres produits.

Est-ce que l’alimentation ne devient pas trop complexe?

Justement, c’est mon travail de simplifier l’alimentation. Les gens n’ont pas à s’en préoccuper, car je le fais à leur place. Ils peuvent cuisiner mes recettes en se disant que j’ai effectué le travail à leur place en m’assurant que les ingrédients proposés répondent à des critères de cuisine responsable. Mon rôle, c’est de les aider à s’y retrouver et que ce soit simple pour eux.

Est-ce qu’il y a encore beaucoup de gens qui ne cuisinent pas?

Il y en a encore et j’essaie vraiment de les convaincre de se mettre à cuisiner en leur démontrant que c’est simple, que c’est l’fun, qu’il n’y aura pas trop de vaisselle après et que la famille va aimer ça. Je m’adresse à ces gens-là. Ce ne sont pas les gens convaincus, mais ceux à convaincre qui me donnent le plus de plaisir et qui font que j’ai encore une grande motivation à effectuer mon travail. Je sais qu’il y a des gens qui aiment cuisiner et qui vont cuisiner mes recettes, et ça me fait vraiment chaud au cœur, mais c’est quand les gens qui n’aiment pas cuisiner et qui viennent à moi et qui me disent «je n’aimais pas cuisiner, mais maintenant j’aime ça, car j’ai commencé à cuisiner tes recettes. Je reçois beaucoup de ce genre de témoignages et c’est eux qui me motivent à continuer.

