Nos meilleures recettes de sandwichs santé pour le lunch

6 / 9

MAYA VISNYEI

Sandwichs au poulet et au parmesan

Délicieux, fromagé et santé, ce sandwich au poulet et au parmesan a tout pour plaire. Il remplace une partie de la viande par des champignons moins caloriques, plus nutritifs et réducteurs de cholestérol, en plus de contrôler la glycémie.

Qui n’aimerait pas un tel sandwich chaud pour le lunch? Nos sandwichs au poulet et au parmesan relancent ce classique italien en remplaçant une partie de la viande par des champignons moins caloriques et plus nutritifs, ainsi qu’avec une croûte pleine de fibres, ce qui les rend meilleurs pour la santé.

Avec ses 23 grammes de protéines et moins de 2 grammes de lipides par portion de 110g (4oz), ce repas de poulet extra-maigre représente un choix nutritif et économique. L’ajout de champignons tranchés procure d’importants bienfaits: la recherche a démontré qu’ils réduisaient le cholestérol, contrôlaient la glycémie et diminuaient le risque de cancer du sein chez les femmes.