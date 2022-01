Les épices et la santé cardiaque

Just dance/Shutterstock

Si vous employez fines herbes et épices pour relever vos plats, vous faites aussi plaisir à votre cœur. Dans le cadre d’une étude américaine dont les sujets étaient des adultes obèses ou autrement à risque de maladie cardiaque, les participants qui ont quotidiennement ajouté en moyenne 6,6g de fines herbes séchées et d’épices à leurs repas ont vu baisser leur tension artérielle. Dans une autre étude, le gingembre, la cannelle ou le curcuma ont contribué à réduire le taux de cholestérol sanguin des diabétiques de type 2. Petit bémol: bien lire les étiquettes des sachets de mélanges d’épices pour éviter d’ajouter en même temps à votre régime du sel et des additifs sucrés, ce qui aurait l’effet inverse sur votre cœur.

