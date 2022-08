Quels sont les bienfaits de la chlorophylle?

On parle beaucoup des bienfaits de la chlorophylle et les pilules, les poudres solubles et les comprimés à croquer gagnent en popularité sur les réseaux sociaux, mais sont-ils vraiment sains?

Massonstock/Getty Images

La consommation de chlorophylle: une simple mode?

Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas. Et cela vaut particulièrement aux remèdes miracles que l’on trouve sur les réseaux sociaux. Comme boire du jus de céleri pour avoir une peau claire ou encore prendre certains suppléments alimentaires pour perdre du poids. Prenez toujours ce que vous lisez en ligne avec un grain de sel.

Le tout dernier engouement d’Internet tourne autour de la consommation de chlorophylle liquide. Bien qu’elle offre de réels bienfaits, voici ce qui en est vraiment.

Qu’est-ce que la chlorophylle?

Nous savons que la chlorophylle est ce qui donne aux plantes leur couleur verte. En effet, cette substance aide les plantes vertes à absorber les nutriments énergétiques de la lumière du soleil.

La chlorophylle contient également des vitamines et des antioxydants, qu’il est possible de consommer en suppléments. Toutefois, assurez-vous de ne jamais mélanger ces suppléments ou combinaisons de médicaments.

Et l’eau chlorophyllienne?

L’eau de chlorophylle est simplement un mélange de chlorophylle liquide et d’eau. Il s’agit également de l’une des façons les plus populaires d’intégrer la chlorophylle à son alimentation.

Aliments riches en chlorophylle

En général, les légumes verts offrent un large éventail d’avantages pour la santé, notamment la réduction du risque d’hypertension, de maladies cardiovasculaires, d’obésité et de déclin cognitif, selon la diététicienne Malina Malkani.

Manger plus de légumes contenant de la chlorophylle contribue donc également à votre consommation globale de légumes, ce qui est bon pour le bien-être et la santé en général.

La chlorophylle est disponible dans toutes les plantes vertes, y compris:

Agropyre (ou herbe de blé)

Épinard

Persil

Roquette

Luzerne

Spiruline

Haricot vert

Petit pois

Feuille de moutarde

Chou vert

Chou

Chlorelle (une sorte d’algue verte)

Asperge

Brocoli

Poireau

Thé matcha

Des études publiées dans le Journal de l’Université du Zhejiang ont révélé que la cuisson prolongée d’aliments riches en chlorophylle au micro-ondes, en les faisant bouillir ou en les faisant sauter, abaisse leur taux de chlorophylle.

Il peut donc être préférable de manger ces aliments crus ou d’utiliser des méthodes de cuisson légères comme la cuisson à la vapeur afin de consommer le maximum de chlorophylle. La bette à carde, qui est également une excellente source de chlorophylle, fait partie de notre top 25 des meilleurs aliments pour la santé.

Suppléments de chlorophylle

L’une des raisons pour lesquelles les suppléments de chlorophylle sont si populaires est qu’ils sont plus faciles à absorber par le corps – puisqu’ils sont concentrés – que la chlorophylle des aliments végétaux.

«Les suppléments de chlorophylle sont fabriqués à partir d’un produit chimique semi-synthétique appelé chlorophylline, également utilisé pour fabriquer la chlorophylle liquide», explique Malina Malkani. «En théorie, la chlorophylline est mieux absorbée que la chlorophylle et peut offrir certains avantages pour la santé. Cependant, la majorité des bienfaits de la chlorophylline ne sont pas étayés par la science.»

La chlorophylline est un dérivé soluble dans l’eau de la chlorophylle naturelle. Les étiquettes des suppléments peuvent donc indiquer «chlorophylline de cuivre sodique», «complexes cuivre-chlorophylles ou encore «complexes cuivriques de chlorophylles» dans les ingrédients.

Il existe différents types de suppléments de chlorophylle, notamment la chlorophylle liquide, les comprimés de chlorophylle à croquer et les pilules de chlorophylle. La chlorophylle est également présente dans d’autres suppléments comme les poudres de légumes verts, l’agropyre, la spiruline, la chlorelle et les algues bleu-vert.

Des pommades et des bombes aérosol contenant de la chlorophylle existent également pour un usage topique (appliqués directement sur la peau).

Quels sont les bienfaits potentiels de la chlorophylle?

Les bienfaits de la chlorophylle dépendent de plusieurs facteurs.

Premièrement, il y a une différence entre l’utilisation de la chlorophylle par voie topique et par voie orale. Aussi, les nombreux avantages de manger des aliments contenant de la chlorophylle sont à considérer.

À l’heure actuelle, il n’y a pas beaucoup de recherches menées sur la chlorophylle, et il en faut plus pour arriver à des conclusions infaillibles.

Voici ce que les recherches préliminaires et les experts peuvent dire sur les bienfaits potentiels de la chlorophylle.

Anti-âge et soins contre l’acné

Selon le médecin Niket Sonpal, interniste certifié par le conseil d’administration de New York, des études suggèrent que la chlorophylle peut avoir des bienfaits sur la peau tels que la réduction de l’inflammation, l’élimination de l’acné et même la diminution des rides. (Notez, cependant, que ces recherches se concentrent sur le frottement de chlorophylle sur la peau, et non sur la prise de suppléments.)

Une étude pilote de 2018 publiée dans le Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology a suivi 24 femmes souffrant d’acné légère à modérée pendant huit semaines. Elles ont utilisé un traitement topique deux fois par jour composé d’un nettoyant, d’une crème contre l’acné avec 2% d’acide salicylique et d’un gel rééquilibrant avec un complexe sodium-cuivre-chlorophylline.

Les chercheurs ont découvert que ce régime améliorait la taille des pores, la douceur de la peau, la clarté et le teint de la peau, ainsi que les lésions acnéiques. Cependant, on ne sait pas dans quelle mesure cela est dû à la chlorophylle par rapport à l’acide salicylique.

Une très petite étude menée en 2016 et publiée dans la revue Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology a examiné les effets de la chlorophylle topique (complexe sodium-cuivre chlorophylline) par rapport à une forme topique de vitamine A connue sous le nom de trétinoïne. Les quatre femmes ont constaté que les deux traitements avaient un effet similaire sur la réparation des dommages cutanés.

Deux autres essais cliniques de 2015 ont révélé que le gel topique contenant des sels complexes de chlorophylline pouvait améliorer les signes de dommages causés par le soleil et les taches de vieillesse ainsi que soulager l’acné.

Le résultat est que la chlorophylle sous forme topique semble satisfaire les personnes souffrant d’acné et de certains signes de vieillissement.

Producteur de globules rouges

La chlorophylle peut améliorer la qualité des globules rouges, ce qui amène certaines personnes à croire qu’il s’agit d’un «constructeur de sang» (il peut aider à construire des globules sanguins)!

Selon une étude publiée dans la revue Indian Pediatrics, la chlorophylle et l’hémoglobine (cruciale pour transporter l’oxygène vers les organes de votre corps) partagent une structure atomique similaire. Il semblerait que la chlorophylle se comporte de la même manière que l’hémoglobine, même si elle contient du magnésium, tandis que l’hémoglobine est fabriquée avec du fer.

Dans cette même étude, les chercheurs ont suivi la consommation de jus d’agropyre sur des patients transfusés; l’agropyre contenant environ 70% de chlorophylle. Ils ont découvert que les patients qui buvaient de l’herbe de blé nécessitaient la moitié de la transfusion sanguine. Les chercheurs ne sont pas encore certains si cela est dû aux bienfaits généraux de l’agropyre ou de sa teneur en chlorophylle.

Une autre étude menée sur 42 personnes sous dialyse et publiée dans le Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents portait attention aux effets d’un traitement conjoint au fer et à la chlorophylle. Les chercheurs ont découvert que la combinaison de ceux-ci améliorait la qualité de vie et soulageait certains symptômes liés à l’anémie.

Perte de poids

En 2014, une étude a été menée sur 38 femmes en surpoids suivant un régime. Elle a révélé que les femmes qui prenaient un supplément quotidien de membrane végétale verte contenant de la chlorophylle voyaient une perte de poids plus importante que celles qui ne prenaient pas le supplément.

La différence n’était toutefois pas bouleversante: les chercheurs ont constaté qu’en moyenne, les femmes qui prenaient ce supplément perdaient trois livres supplémentaires en trois mois.

Des recherches antérieures datant de 2013 avaient noté les effets de la prise d’un supplément de membranes contenant de la chlorophylle, sur la faim, la satiété et la ghréline (une hormone de la faim qui contribue également à la régulation du glucose et de l’insuline, au goût et au sommeil). Les chercheurs ont découvert que le supplément aidait à supprimer la faim et pouvait donc aider à prévenir la suralimentation.

Déodorant naturel

La chlorophylle peut neutraliser certaines odeurs.

Un essai clinique effectué sur sept personnes atteintes de triméthylaminurie, une maladie rare où le corps ne peut pas décomposer la triméthylamine chimique (TMA) à cause du défaut d’activité d’un enzyme. La triméthylamine ayant une forte odeur de poisson, les personnes atteintes de triméthylaminurie et d’accumulation de TMA dégagent une forte odeur corporelle.

Les chercheurs ont donc examiné les effets de l’apport alimentaire en charbon de bois et en chlorophylline de cuivre et ils ont découvert que le supplément de chlorophylline diminuait le taux de TMA et ce, plus longtemps que le charbon de bois.

Autres bienfaits de la chlorophylle

Bien que vous entendiez parler des bienfaits de la chlorophylle sur la digestion, l’inflammation, l’équilibre hormonal, le soulagement de l’arthrite, la fibromyalgie et le cancer, la science n’en est pas encore là. La plupart des études ont été faites sur des animaux, et ces résultats ne se traduisent pas toujours chez l’humain.

Niket Sonpal ajoute que certaines recherches suggèrent que la chlorophylle aide à combattre certains types de cancers et facilite la digestion en augmentant le taux de bonnes bactéries dans le tube digestif.

Sécurité, risques et effets secondaires

Malina Malkani ajoute que si vous consommez des suppléments de chlorophylle en quantités similaires à ce que vous obtiendriez dans votre alimentation, il n’y a aucun risque.

Toutefois, si vous prenez des quantités plus élevées de suppléments, explique Niket Sonpal, vous risquez d’avoir de la diarrhée, des vomissements et une sensibilité accrue aux éruptions cutanées dues au soleil.

«La chlorophylle liquide n’est pas conseillée aux femmes enceintes et/ou qui allaitent en raison du manque de recherches et de conclusions sur le sujet», rappelle Malina Malkani.

Comme toujours, il est préférable de consulter d’abord votre médecin ou votre diététiste avant de commencer tout nouveau supplément, y compris la chlorophylle liquide. Une autre raison de consulter votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre des suppléments est qu’ils peuvent interagir avec d’autres médicaments que vous prenez.

Alors, l’eau chlorophyllienne et les suppléments valent-ils le coût?

Vous pourriez peut-être vous demander si l’eau ou les suppléments de chlorophylle valent la peine d’être essayés après avoir lu cet article.

Niket Sonpal hésite à dire que la chlorophylle est le remède ultime pour aider à perdre du poids, nettoyer la peau ou réduire le risque de cancer, car les recherches sur la chlorophylle sont encore peu nombreuses. Toutefois, son application topique peut aider à réduire l’acné et l’enflure.

Malina Malkani ajoute qu’«en tant que diététicienne et mère de trois jeunes filles, je suis heureuse que cette dernière tendance des médias sociaux soit pour la plupart inoffensive, mais je ne la recommanderais pas».

Au lieu de boire de la chlorophylle liquide, elle préférerait voir les gens consacrer leur temps, leur énergie et leurs ressources à manger plus de légumes verts. «Les légumes verts offrent non seulement de la chlorophylle, mais également de nombreux avantages pour la santé. En plus, ils sont nettement moins chers et plus rassasiants grâce à leur teneur en fibres», souligne-t-elle.

Ainsi, bien que la chlorophylle topique pour les soins de la peau semble prometteuse, la consommation de suppléments de chlorophylle par voie orale est loin d’avoir fait ses preuves. Dépensez plutôt votre argent en légumes verts – vous économiserez beaucoup et vous obtiendrez davantage de nutriments bénéfiques.

