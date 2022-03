8 cabanes à sucre gastronomiques à découvrir

1 / 8

La Tablée des Pionniers

Toute une expérience culinaire vous attend à la Tablée des Pionniers directement au bas des pistes du Mont Blanc. Le menu risque de plaire à tous ceux qui aiment autant le ski que la bonne bouffe. Les plats traditionnels ont été revisités par le chef et c’est pourquoi vous retrouvez la soupe aux pois cassés… au chou frisé et au bacon, de la salade tiède de pommes de terre aux bajoues fumées, un flan aux épinards et au fromage en grains et un feuilleté au porc effiloché et champignon. Il est même possible d’ajouter un plateau avec une mousse de foie gras et de canard fumé à la tablée des plats à volonté.

1006, route 117 à Saint-Faustin-Lac-Carré – Site web — Facebook

La Tablée des pionniers fait partie des adresses incontournables où vous pouvez commander votre repas de cabane à sucre à emporter.