9 collations pratiques à toujours avoir au bureau

1 / 9

Anna Shepulova/Shutterstock

Gruau

Vous n’avez pas réussi à prendre un déjeuner avant de quitter la maison? Pas de problème. Gardez des sachets de gruau instantané dans votre tiroir et vous n’aurez qu’à verser de l’eau chaude. Le gruau est plein de fibres solubles bonnes pour la santé et qui se digèrent lentement. Ainsi, vous n’aurez pas envie de grignoter avant le lunch. N’achetez pas ceux qui contiennent du sel et du sucre ajoutés. Ajoutez plutôt à votre gruau nature des fruits secs ou une goutte de miel. Optez pour les meilleures collations coupe-faim et santé.