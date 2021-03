ChefsÀEmporter – des plats locaux revisités par les meilleurs chefs

Sysco Grand Montréal

Depuis le 1er Mars – et pour 10 semaines – Sysco Grand Montréal a sollicité l’aide des meilleurs chefs du Canada pour collaborer avec 10 restaurants partenaires afin d’offrir aux Montréalais des plats locaux. Une expérience gastronomique livrée à la maison, signée #ChefsÀEmporter. Chaque création chef-restaurant viendra s’ajouter au menu régulier du restaurant et sera disponible pour une durée d’une semaine seulement.

Une activité qui s’inscrit dans l’initiative de Sysco Grand Montréal pour «Garder les cuisines ouvertes». La mission du partenariat avec ces chefs a pour but d’unir l’industrie afin de promouvoir la cuisine, les producteurs, les produits, l’expertise et les techniques du Québec, tout en créant un enthousiasme autour de notre gastronomie montréalaise.

La sélection a de quoi séduire les foodies! Qu’il s’agisse d’un dessert appétissant et raffiné imaginé par le chef Nicolas Dutertre pour Gentile Pizza Parlour, ou d’un sous-marin bien garni créé par le chef Antonio Park en collaboration avec l’institution montréalaise Café Milano.

Pendant que les mets en question restent sous scellé jusqu’à peu de temps avant leur sortie, les foodies peuvent découvrir à quel moment un chef primé et restaurant local participera à l’initiative, en syscograndmontreal.ca et en se rendant sur les médias sociaux de Sysco à @syscograndmontreal et sur les pages Facebook et Instagram de Chefs Canada à @ChefsCanada. Soutenir notre culture gastronomique locale n’a jamais été aussi appétissant!

Pour le moment, les partenariats chef-restaurant proposant la série gastronomique sont les suivants:

Antonio Park de Park Restaurant pour Café Milano

Nicolas Dutertre de la Chocolate Academy pour Gentile Pizza Parlour

Marcus Sahou de Foiegwa et Fugazzi pour Spice Bros

Joris Larigaldie de l’hôtel W Montréal pour 40 Westt

Gilles Tolen du Restaurant Henri pour B&M Déjeuner

Riccardo Bertolino de Piazza Sociale pour Corneli

Jae Anthony (en compétition à Top Chef Canada en avril) pour Gentile

Thierry Daraize, chef et auteur pour Farsides

Olivier Perret du Renoir Sofitel pour Deville Dinerbar

Frédéric Dufort de chez Lionel pour Yo Mama’s Burger