Des recettes pour découvrir les saveurs du monde

Les marques de produits alimentaires Patak’s, Blue Dragon et Al’Fez, se sont réunies pour faire voyager les familles par les saveurs, sur aventuresdesaveurs.com. L’itinéraire est rempli de recettes alléchantes ainsi que d’activités et de jeux amusants qui explorent la culture et l’histoire de destinations en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie.

Depuis le 20 février, la série Aventures de saveurs invite les «passagers» à découvrir un nouveau pays chaque jour de la semaine de relâche. Grâce aux escales en Inde, en Thaïlande et au Moyen-Orient, les familles vivront des expériences culturelles uniques : cours de danse Bollywood ou initiation à la manipulation des baguettes. Des mini cours de langues, des playlists sur Spotify composées de musique locale et des vidéos reportages sur place complèteront l’aventure quotidienne, chaque jour accompagné de faits intéressants, d’activités, de bricolages et de jeux, adaptés aussi bien aux petits qu’aux grands.

La meilleure partie de ce beau voyage (comme tous les voyages): la nourriture! Les menus quotidiens permettront aux familles de rapporter les saveurs et les odeurs de chaque pays à la maison, au moyen de recettes faciles à préparer. Pour vous mettre en appétit, nous vous présentons nos recettes préférées, pour chaque pays «visité»!