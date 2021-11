Ventre qui gargouille: voici la véritable signification

GRACE CARY/GETTY IMAGES

Vous avez travaillé toute la matinée et vous étiez tellement concentré que vous avez oublié de manger. Votre ventre qui gargouille vous le rappelle de façon éloquente (et sonore…). Une fois que ce gargouillis commence, il devient difficile de l’arrêter. Du coup, votre estomac devient le patron et une pause lunch s’impose. Alors, qu’est-ce qui provoque ce gargouillis dans votre estomac et que signifie vraiment ce bruit?

Pourquoi a-t-on le ventre qui gargouille?

Le gargouillis d’estomac – connu sous le nom de borborygme – est le son de gaz ou de particules de nourriture qui se déplacent dans votre tube digestif.

Lorsque vous mangez, vos intestins déplacent les aliments et les liquides en se contractant et en se relâchant, un processus connu sous le nom de péristaltisme. Une fois que la nourriture est digérée, vos intestins continuent de déplacer l’air le long de votre tube digestif, créant ainsi des gargouillis. Ceux-ci signifient donc simplement que vous n’avez pas mangé depuis un moment.

Vos intestins travaillent constamment pour déplacer la nourriture et l’air dans votre corps. Vous êtes donc plus susceptible d’entendre des sons lorsque vous avez faim, car il n’y a pas de nourriture dans vos intestins pour étouffer le bruit.

Alors voilà, quand vous entendez votre ventre qui gargouille, cela signifie simplement qu’il n’y a pas de nourriture en cours de digestion. Si vous avez faim, allez-y et profitez d’un repas ou d’une collation. Toutefois, ce n’est pas parce que votre estomac fait du bruit que votre corps a nécessairement besoin d’un repas. Écoutez votre faim et mangez une quantité suffisante de nourriture pour vous sentir rassasié. Suivez ces conseils pour manger en pleine conscience.

Après avoir consommé quelque chose, vous remarquerez que les sons commencent déjà à se calmer. Même une simple collation rapide ou un petit repas peut suffire à calmer vos gargouillements.

Il est toutefois important de noter qu’un gargouillement constant peut signifier que vous souffrez d’une maladie gastro-intestinale chronique telle que le syndrome du côlon irritable. Si vous remarquez également des ballonnements fréquents, de la constipation ou de la diarrhée accompagnés de gargouillis, parlez-en à votre médecin.