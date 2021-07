Le plaisir de faire des recettes avec le Thermomix

Thermomix

Le robot qui fait tout (ou presque…)

Le Thermomix est un robot culinaire qui peut tout faire: mixer, couper, cuire… C’est un outil précieux en cuisine, car il peut s’occuper de la cuisson des pâtes, du poisson ou de la viande en même temps que celle des légumes (par exemple), permettant ainsi un délicieux mélange des saveurs.

Mais il peut également pétrir la pâte et la faire lever, faire monter les œufs en neige ou fouetter la crème. En fait, le TM6 (la toute dernière génération) est un appareil polyvalent qui comprend 24 modes: hacher, cuire à la vapeur, émulsionner, moudre, bouillir, pétrir, faire du sous vide, cuire du riz et bien plus. Et ses nombreuses fonctionnalités sont accessibles d’une simple touche du bouton. Bref, ce fut une véritable révélation pour l’équipe de Sélection.ca. En tant que Nord-américains, nous sommes moins familiers que les Européens avec cet incroyable robot culinaire, toutefois populaire aux quatre coin de la planète: en 2020, un Themomix s’est vendu à toutes les 23 secondes à travers le monde…

Nous dirons définitivement que de belles choses sur lui, car nous l’avons beaucoup aimé. Le TM6 – la nouvelle version depuis 2019 – possède un écran intégré, grâce auquel nous pouvons suivre la recette pas à pas, nous permettant ainsi d’accomplir en toute simplicité (et sans trop de vaisselle) des mets qu’on n’aurait jamais osé entreprendre avant. Comme il pèse les ingrédients, plus besoin de sortir les tasses à mesurer; grâce à son couteau intégré, plus besoin de couper, de hacher ou de râper; avec le panier à vapeur, plus besoin de sortir les casseroles et il peut même s’auto-nettoyer, c’est tout dire… Et on s’amuse!

Les 50 ans du Thermomix

Créé et fabriqué en Allemagne depuis 1961. Le lancement du premier Vorwerk – qui combinait déjà 7 fonctions pour un même mélangeur – a inspiré à l’époque un jeune directeur des ventes de Vorwerk France, Hansjorg Gerber, qui à développé un robot culinaire capable de préparer et cuire les aliments simultanément. Et le premier modèle Thermomix est né: le VM2000. Dès sa mise en marché en mai 1971, il est rapidement devenu populaire dans les foyers européens des années 70.

Gagner du temps… et de l’argent

Le Thermomix peut vraiment changer la vie, que ce soit pour pimenter la planification des repas ou pour profiter de plus de temps en famille. Toutefois, c’est un investissement important: il coûte 2099.00$. Au-delà du plaisir d’utiliser un tel outil au quotidien, on peut aussi le voir comme un investissement qui permettra d’économiser sur l’épicerie et sur les sorties au resto.

Ça peut paraître exagéré, mais c’est vrai: en planifiant les repas de la semaine – à partir de l’application Cookidoo – on réduit le gaspillage alimentaire. Et la satisfaction de cuisiner facilement de bons repas réduit grandement le besoin d’aller au resto ou de commander à la dernière minute. De plus, avec un Thermomix, plus besoin de mélangeur, de cuiseur à riz, de batteur sur socle et de tous ces autres robots culinaires qui prennent de la place sur le comptoir, car il les surpasse tous.

Un livre de recettes intelligent intégré

À l’achat d’un Thermomix, on est automatiquement invité à s’inscrire à la plateforme de recettes Cookidoo – qui contient plus de 60 000 recettes des quatre coins du monde, intégrées à la machine via son écran tactile – et on bénéficie d’emblée de six mois d’abonnement gratuit.

Cette application facilite la préparation de certains mets inusités: les indications sont affichées à l’écran, étape par étape, et nous sommes guidés tout au long de la recette. On ne peut pas se tromper. Et le Thermomix se réchauffe à la bonne température et arrête de chauffer au bon moment.

Cookidoo permet également de planifier les repas de la semaine et d’ajouter les recettes à sa liste d’épicerie intégrée. La plateforme de recettes est non seulement disponible via le TM6, mais également à partir de l’ordinateur. En téléchargeant l’application, les informations se retrouvent sur le téléphone ou la tablette. Exit la mauvaise surprise d’oublier sa liste d’épicerie…

Du soutien personnalisé

Se retrouver devant son nouveau Thermomix TM6 peut être intimidant, car si l’on connaît ses capacités, on est un peu dépassé par sa simplicité. La bonne nouvelle (au-delà du fait qu’il prend peu de place sur le comptoir) c’est qu’à l’achat d’un Thermomix, on est automatiquement jumelé à un conseiller, disponible sur rendez-vous, pour nous aider à tirer le meilleur parti du TM6.

Au Québec, l’achat du Thermomix se fait uniquement en ligne, à cette adresse : Thermomix.ca. C’est également dans la section TM6 du site que l’on trouve toutes les informations utiles à son utilisation.

Pour terminer, voici quelques-unes des recettes avec le Thermomix TM6 que nous avons testé et beaucoup aimé!

