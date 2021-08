Est-ce mauvais de manger avant de se coucher?

«Une petite collation avec protéine – comme le lait, le yogourt, les pois chiches ou le poulet pressé – combinée avec des glucides comme un fruit, du pain de blé entier ou des céréales peut contribuer à produire de la sérotonine et de la mélatonine afin de favoriser un sommeil plus profond et réparateur», selon Mandy Enright.

Est-ce que manger avant de se coucher peut avoir un impact sur le poids?

Des chercheurs de l’université Ulster en Irlande du Nord ont présenté une étude lors du Congrès européen et international sur l’obésité 2020. Ils ont découvert que les personnes qui mangeaient tard le soir avaient une moins bonne alimentation et pesaient plus que celles qui mangeaient plus tôt.

«Les résultats ont clairement démontré que c’était la qualité des aliments choisis qui différait chez les personnes qui mangeaient plus tôt dans la journée contrairement à celles qui mangeaient tard le soir, confirme Amanda Liptak, renforçant ainsi ce que nous savions déjà depuis un certain temps: le gain de poids est davantage influencé par les habitudes et le style de vie d’une personne que par l’heure des repas.»

Et comme pour la gestion du poids en général, la clé est de manger en pleine conscience et d’être à l’écoute des signaux de faim tout au long de la journée.

«Ça signifie manger des repas équilibrés toute la journée, ne pas attendre trop longtemps pour manger et ne pas «économiser» des calories pour plus tard si vous devez manger au restaurant, explique Amanda Liptak. Tous ces gestes permettent d’éviter de trop manger le soir en contribuant à régulariser votre taux de sucre dans le sang et à contrôler vos fringales.»