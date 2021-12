D’où vient le lait de poule et pourquoi le boit-on à Noël?

DENVER POST/GETTY IMAGES

D’où vient le lait de poule?

En termes simples, il s’agit d’une boisson sucrée et délicieusement crémeuse, composée d’œufs, de crème et d’épices.

Son histoire et son nom sont amusants. «Nog (en anglais on dit Egg Nog) est un mot désignant une sorte de bière jadis brassée en Angleterre – où la boisson est née», explique Jessica Strand, auteure de Very Merry Cocktails. «Cette boisson s’est répandue à travers les colonies et fait maintenant partie des traditions des fêtes aux États-Unis et au Canada.»

Le lait de poule est généralement servi froid, mais vous pouvez choisir de le réchauffer, surtout si vous revenez d’une activité au grand froid (faire des bonhommes de neige ou du patin sur glace). Vous pouvez l’agrémenter de brandy, de rhum ou de l’alcool de votre choix, mais il est également délicieux simplement relevé de vanille ou de cannelle.

Qu’est-ce qu’il y a dans le lait de poule?

Cette boisson est traditionnellement préparée avec des œufs, bien sûr, ainsi qu’avec du lait entier, de la crème fraîche épaisse et du sucre. On y ajoute souvent du brandy ou du rhum, ainsi que des épices comme de la muscade et de la cannelle.

Selon madame Strand, l’utilisation de vrais œufs – plutôt que d’un mélange de lait déjà préparé – fait toute la différence en termes de goût et de texture. Elle utilise une douzaine d’œufs pour préparer suffisamment de lait de poule pour 24 personnes!

Quel est le goût du lait de poule?

Le lait de poule est ce qui se rapproche le plus d’une crème anglaise fondue. Il est fait de lait entier ET de crème épaisse! Il est sucré, crémeux et très riche – un verre de petit format (un verre à punch par exemple) est généralement suffisant comme portion.

Les épices, comme la cannelle et la noix de muscade, rehaussent les saveurs de la boisson, tout comme l’alcool, si vous en ajoutez.

Le lait de poule est une saveur si traditionnelle de Noël qu’il est également utilisé pour préparer des recettes des fêtes comme les biscuits avec du lait de poule ou les étoiles de lait de poule au caramel au beurre.

Comment faire du lait de poule?

Vous pouvez acheter du lait de poule déjà préparé, vendu en épicerie durant le temps des fêtes. Mais il n’est pas difficile de faire le vôtre. La plupart des recettes nécessitent une grande quantité d’œufs, de la crème à 35%, du lait entier, du sucre, de la vanille et des épices sont des ingrédients de base. On vous recommande notre recette de lait de poule maison.

Pour rehausser la saveur de votre lait de poule, vous pouvez ajouter des zestes d’orange ou de citron sur le dessus en guise de garniture ou couvrir la boisson de crème chantilly et d’une pincée de cacao.

Pourquoi le lait de poule est-il une boisson de Noël?

Grâce aux saveurs de cannelle, de noix de muscade et de vanille – qui incarnent la saison hivernale – il semblerait que le goût spécifique du lait de poule suggère des souvenirs de Noël…

