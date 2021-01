Cuisiner avec les enfants: comment préparer des quesadillas

4 / 8

GettyImages

Étape 1: Assemblez les quesadillas

Afin de créer un espace de travail propice pour les enfants, placez les tortillas sur une tôle à biscuits, puis demandez à votre petit chef cuisinier d’étendre de la salsa et de mettre du fromage râpé sur une tortilla. Vous pouvez recouvrir le tout dès maintenant d’une autre tortilla ou encore décider de faire une demi-quesadilla et de la plier plus tard. Ensuite, en faisant bien attention, transférez la tortilla dans une poêle à frire non adhésive, à feu moyen.

Pour les enfants plus vieux, mettez une tortilla directement dans une poêle à frire non adhésive, puis saupoudrez-la de fromage.