Taste of Home

En utilisant un sac en papier brun ordinaire, on peut faire du pop-corn en moins de 3 minutes pour le grand bonheur de toute la famille. Le maïs soufflé vendu à l’épicerie – spécialement conçu pour micro-ondes – est peut-être délicieux, mais non seulement le produit est cher, mais il contient des produits chimiques malsains. Le pop-corn dans un sac en papier – que nous vous proposons de faire ici – est facile à faire, rapide et étonnamment sain. Suivez le mode d’emploi…

Comment faire du pop-corn dans un sac en papier

Faire du pop-corn dans un sac en papier est l’un des trois principaux moyens de faire du pop-corn maison. (Les deux autres étant soit d’utiliser une grande casserole sur la cuisinière ou une machine à pop-corn.) La recette que nous vous proposons convient pour une à trois personnes, selon le nombre de grains que vous utilisez… et votre faim!



Vous aurez besoin de:

Grains de maïs soufflé : ¼ à ½ tasse.

Un sac brun en papier (type sac à lunch).

Préparation

Étape 1: verser les grains dans le sac

Pour une portion de la taille d’une collation pour une personne, utilisez ¼ de tasse de grains.

Pour une portion large (ou deux portions), utilisez 1/3 de tasse.

Pour remplir complètement le sac en papier de pop-corn éclaté, utilisez 1/2 tasse de grains.

Versez les grains directement dans le sac. Pas besoin d’ajouter autre chose!

Étape 2: fermer le sac

Pliez le haut du sac deux fois pour éviter que les grains ne se renversent. Si votre micro-ondes est petit, pliez chaque côté pour permettre au sac de tourner librement pendant qu’il chauffe.

Étape 3: éclater le pop-corn

Chauffer les grains au micro-ondes à feu vif pendant 2 à 3 minutes. Le temps de cuisson varie en fonction du type de grains que vous utilisez et de la puissance de votre micro-ondes.

Restez attentif au son qui s’échappe du micro-ondes et arrêtez-le une fois que l’éclatement des maïs est de plus en plus espacé – qu’il y a plusieurs secondes entre les «pops». Laissez le sac reposer pendant une minute avant de l’ouvrir – le sac sera chaud et quelques grains supplémentaires éclateront.

C’est tout! Allez-y, et gardez le sac: il servira pour une autre fois.

Vous serez surpris d’apprendre que même les chefs cuisent ces aliments au four à micro-ondes!

Taste of Home

Conseils pour faire du pop-corn dans un sac en papier

Que puis-je ajouter à mon pop-corn?

Comme tout maïs soufflé fait maison, le pop-corn dans un sac est une invitation aux garnitures et aux saveurs. Le beurre fondu et le sel sont, bien sûr, de mise. Mais il n’y a pas lieu de s’arrêter là: vous pouvez assaisonner votre pop-corn de cannelle et de sucre, le mélanger avec du fromage en poudre ou de la levure alimentaire.

Est-il sécuritaire de faire du pop-corn dans un sac en papier?

Les sacs en papier ne sont pas «techniquement» adaptés au micro-ondes (le service d’inspection et de sécurité alimentaire du Département de l’agriculture des États-Unis déconseille de mettre des sacs en papier brun au micro-ondes), mais la méthode du sac en papier est un moyen éprouvé de faire du pop-corn maison. Pour être sûr, gardez un œil sur le micro-ondes pendant que le pop-corn éclate.

Comment faire du pop-corn au micro-ondes sans sac en papier?

Si vous n’avez pas de sac en papier ou si vous n’êtes pas à l’aise avec l’idée d’en mettre un au micro-ondes, vous pouvez acheter différents récipients à pop-corn compatibles avec le micro-ondes. Vous pouvez également faire du pop-corn sur la cuisinière à l’aide d’une grande casserole ou utiliser une machine à pop-corn.