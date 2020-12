Comment faire du lait d’amande maison

1 / 9

BRENT HOFACKER/SHUTTERSTOCK

Comment est fabriqué le lait d’amande?

Alors que de plus en plus de personnes adoptent un régime à base de plantes, composé principalement d’aliments d’origine végétale, le lait d’amande gagne en popularité et devient un substitut populaire au lait de vache.

Fabriqué à partir d’amandes moulues et d’eau de source, le lait d’amande ne contient pas de produits laitiers. De plus, il a une empreinte carbone bien inférieure, ce qui le rend plus écologique que le lait de vache. Sans parler du goût! Sa texture crémeuse est plus que satisfaisante pour les personnes intolérantes au lactose.

Pour ceux et celles qui «essaient de consommer davantage d’aliments d’origine végétale, les amandes et le lait d’amande sont une des meilleures alternatives aux produits laitiers», lance Nancy Courduff, diététiste clinique.

Mais attention! Ce n’est pas tout le lait d’amande acheté en épicerie qui est créé de la même manière. Beaucoup de compagnies ajoutent du sucre qui contrebalance les avantages du lait d’amande, note Nancy Courduff.

Apprenez donc à faire du lait d’amande à la maison! Jetez un œil aux divers nutriments et aux bienfaits des laits de noix pour votre santé.