Bob le Chef et la cuisine d’automne au barbecue

Bob le Chef

La saison du barbecue, symbole de l’été par excellence, est-elle déjà terminée? Selon Bob le Chef, «les adeptes des grillades – dont il fait lui-même partie – cuisinent au barbecue en été comme en hiver. Le barbecue au Québec c’est vraiment une passion. J’ai la chance de faire plusieurs shows de barbecue chaque année et c’est étonnant le nombre de gens qui me confient qu’ils cuisinent au barbecue douze mois par année, autant en décembre qu’en juillet.»

Il suffit d’être équipé avec les bons outils. L’été dernier, Bob le Chef a réalisé des capsules vidéo de cuisine pour Tigre géant, en direct de sa page Facebook. Selon lui, cette entreprise canadienne est un bon endroit où trouver ce dont on a besoin: des outils pour cuisiner aux aliments pour préparer les repas. «On y trouve beaucoup de produits canadiens, alors c’est une belle façon d’encourager l’économie locale.»

Ses meilleures idées de repas pour des grillades en plein air cet automne pour recevoir? Il conseille, dans un premier temps, de ne pas se lancer dans une nouvelle recette, mais de réaliser un plat que l’on maîtrise déjà. «C’est sûr que tu ne veux pas faire des tests et avoir de mauvaises surprises, surtout quand tu reçois des invités.» Et pour éviter de passer tout le temps devant le barbecue plutôt qu’avec ses convives, Bob le Chef conseille de préparer tout ce qui peut l’être la veille du jour J.

«Quelque chose que j’aime toujours faire au barbecue, ajoute-t-il, c’est le fameux poulet grillé: si tu n’as pas de support à poulet pour le barbecue, tu peux utiliser une cannette vide (de bière ou de boisson gazeuse ou de jus de tomates…). Bref, un bon poulet rôti sur le barbecue, c’est un excellent choix: c’est bon, c’est tape-à-l’œil, c’est facile à faire et ça se partage bien.»

BBQ Québec

Pour réaliser la recette du poulet de Richard Leblanc de Bob le Chef, vous pouvez vous procurer le Gril BBQ croc Cool et le rôtissoire de poulet à la bière pour le barbecue. Le goût relevé de ce poulet délicieux et original ne manquera pas de ravir vos papilles gustatives! Et pour accompagner son poulet, il suggère des asperges grillées ou sa fameuse recette de papillote de maïs, carottes et courgettes sur braise.

La cuisine santé, c’est aussi la cuisine bien planifiée. Cuisiner de façon économique implique donc une liste d’épicerie et une bonne idée des menus de la semaine. «C’est comme pour n’importe quoi, ajoute Bob le Chef: on se fait un bon plan de match, on identifie ce que l’on veut manger tout au long de la semaine. On essaie de ne pas trop s’éloigner du plan d’origine, on choisit les aliments dont on a besoin et on y va à partir de là.»

Voici d’autres délicieuses recettes de Bob le Chef, à essayer dès ce soir sur le barbecue:

Pour la réalisation de certaines de ces recettes, vous aurez besoin d’un bon grattoir en bois pour barbecue et d’une solide poêle en fonte.