9 aliments qui améliorent la prise de masse musculaire

Quinoa

Le quinoa est l’un des rares aliments végétaux qui soient une protéine complète. «Les protéines complètes possèdent les neuf acides aminés essentiels pour l’organisme (celui-ci ne les produit pas)», ajoute Lisa Davis. On peut en trouver en quantité dans le bœuf, le poulet, le poisson, les œufs et les produits laitiers, et pour les végétariens et végétaliens, dans le quinoa, qui est une céréale et non une graine. Une tasse de quinoa fournit 8g de protéines ainsi que des fibres et du fer. Assurez-vous de reconnaître les signes que vous ne mangez pas assez de protéines.