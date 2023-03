112 mots d’encouragement pour aider quelqu’un à traverser une journée difficile

Petits mots d’encouragement réconfortants

C’est un fait: la vie est parfois difficile. Même lorsque tout semble briller, certains jours peuvent sembler plus gris. Et quand ça bascule? C’est encore autre chose. Mais quoi qu’il arrive, il peut être réconfortant de savoir que l’on n’est pas seul, et les plus petits mots d’encouragement, comme «je pense à toi» ou une citation pleine de bon sens, peuvent avoir un grand impact dans le quotidien et la vie de quelqu’un.

«Si l’on pouvait connaître tout le monde à fond, on constaterait que les gens mènent tous leurs propres combats. En fait, on pourrait même supposer qu’ils passent la plupart de leur temps à relever des défis», souligne Michael Westover, conseiller et auteur de A Worthwhile Life: How to Find Meaning, Build Connection, and Cultivate Purpose. «En résumé, nous pouvons tous tirer profit d’une certaine forme de soutien sur une base régulière.»

Ceci est vrai pour les gens qui vivent une rupture, qui cherchent un nouvel emploi, qui ont des nuits blanches avec un nouveau-né ou qui traversent simplement un moment difficile. On ne peut, bien sûr, résoudre tous les problèmes, mais on peut donner à ces personnes de la force, du courage et de l’amour dans ces périodes épineuses.

Quels mots peuvent donner du courage?

Un simple bonjour, un câlin ou un texto disant «bonne journée» peuvent être très remontants, explique Michael Westover. Il est bon d’avoir quelques phrases d’empathie et d’encouragement en réserve. L’auteur nous donne les conseils suivants pour l’écriture de ces messages:

Être authentique. Les encouragements qui ne sont pas sincères vont paraître faux et condescendants, et provoquer éventuellement l’effet contraire à celui désiré.

Savoir ce qui les tracasse. Dépassez l’habituel «Hé, comment ça va?», et faites preuve d’un intérêt réel. Par exemple: «Salut, Jean. Tu m’as l’air un peu abattu ces jours-ci. Veux-tu en parler?»

Écouter attentivement leur réponse. Hochez la tête, créez un contact visuel et… évitez de consulter votre cellulaire.

Résister à l’envie de donner des conseils. Le seul moment où un conseil est requis? Lorsqu’on vous le demande spécifiquement.

«Il s’agit d’établir des liens, souligne Michael Westover. Vos paroles réconfortantes seront plus efficaces si vous connaissez bien ceux et celles auxquels elles s’adressent, et si le lien de confiance est tissé. Vous saurez alors exactement ce qu’il faut leur dire.»

Vous ne savez toujours pas trop quoi dire? Nous avons compilé une liste des mots de soutien efficaces pour remonter le moral et encourager quelqu’un. Certains sont inspirants et stimulants, tandis que d’autres sont vraiment drôles, puisque le rire est reconnu comme le meilleur de tous les remèdes.

Mots d’encouragement à un ami

1. Regarde cela sous cet angle: tu as survécu à des temps cent fois plus difficiles! Tu vas traverser aussi cette épreuve.

2. Je suis là pour te soutenir, quoi qu’il t’arrive. Tu n’es pas seul.

3. Tu es très fort! On a tellement confiance en toi que même mon chat est de ton côté, et tu sais à quel point Mitaine est critique!

4. Je ne t’abandonnerai jamais. Je ne te laisserai jamais tomber. Je ne m’en irai jamais ni te déserterai. Tu connais la chanson!

5. Pour un optimiste, reculer après s’être avancé n’est pas un signe d’échec, mais plutôt un pas de salsa! Et qui n’aime pas ce rythme?

6. Je suis fier que tu aies essayé. Continue sur cet élan!

7. Ce n’est pas le moment d’abandonner! Tu es déjà trop loin pour obéir à un tas de molécules dans ton cerveau qui ne distinguent pas le rêve de la réalité.

8. Tu réussis encore mieux que tu ne le croies! Rome ne s’est pas faite en un jour, et elle l’a été sans tutoriel You Tube. Tu as donc une longueur d’avance sur les Anciens.

9. Tu t’en sors très bien! N’oublie pas de célébrer tes progrès.

10. Quand la vie te donne des citrons, fais-en de la citronnade. Puis viens me voir, car j’ai une bonne vodka. Et regarde! C’est la fête!

11. Des erreurs peuvent se produire, mais elles ne te définissent pas. Tiens le rythme, mon ami.

12. Tu peux faire des choses extraordinaires, dont j’ai même été témoin! Et je suis toujours prêt à te les rappeler, quand tu voudras m’entendre.

13. Je suis si fier de toi. Tu gères comme un chef. Ou du moins, comme le plus efficace de tous les adjoints administratifs.

14. «On ne vous donne qu’une petite étincelle de folie. Vous ne devez surtout pas la perdre.» —Robin Williams

15. «La plupart des choses importantes dans le monde ont été accomplies par des personnes qui ont continué à essayer quand il semblait n’y avoir aucune issue.» —Dale Carnegie

16. Je sais que c’est difficile, mais il ne faut pas lâcher. Tu vas y arriver.

17. Tu es plus fort que tu ne le croies. Tu peux gérer absolument tout ce qui se présente sur ton chemin.

18. «On ne vit qu’un jour à la fois, dit-on». J’ajoute à cela: «Dieu merci!» (Cela ira mieux demain, mon ami!)

19. Tu planes au-dessus de tout! De manière figurative, bien sûr! On ne veut surtout pas de victimes.

20. Ta résilience et ta détermination m’inspirent. Continue cet excellent travail.

Mots d’encouragement à une femme

21. Ma chérie, souviens-toi que le diamant que tu portes n’est qu’un simple morceau de charbon qui a résisté à la pression. Et rappelle-toi que je t’aime.

22. Quoi qu’il arrive, maman, je serai toujours là pour toi, et on va surmonter cela ensemble.

23. Certains disent que les femmes bien éduquées font rarement l’histoire, alors je t’incite à sortir et à faire des vagues pour perturber l’ordre établi!

24. Tu es une femme et une épouse formidable, et je suis très chanceux d’être avec toi.

25. La prochaine fois qu’on te dit que tu vas regretter cela demain matin, réponds que c’est justement la raison pour laquelle tu vas dormir pendant toute la matinée. (Sous-entendu: tu arrives à tout résoudre!)

26. Le lien entre sœurs est insécable, et je serai toujours là pour toi.

27. Se trouver dans un monde où, plutôt que d’entendre: «Comme elle vieillit bien!», les gens s’exclameront: «Regardez ce qu’elle est en train de réaliser!»

28. Je t’aime, et j’espère que tu sens toujours mon soutien en filigrane.

29. Tout va bien aller. Ou sinon, on peut toujours accuser la planète Mercure d’être en mode rétrograde!

30. Tu es comme une lumière brillante, et tu éclaires le monde. Ne laisse jamais rien l’obscurcir.

31. Il n’y a pas de surplace dans la vie: on avance ou on recule. Et tu n’as jamais été du genre à reculer.

32. Ma chérie, j’apprécie tout ce que tu fais et qui tu es, et je suis reconnaissant que tu partages ma vie. Sache que je serai toujours à tes côtés.

33. Hé, ma fille, tu te débrouilles très bien! S’ils collaient encore des étoiles en récompense, tu aurais probablement le front étoilé.

34. Pour toi, jeune fille, l’affaire est dans le sac! Ou alors, on pourra toujours prétendre que tu n’as jamais voulu de ce sac au départ… (Allons acheter de nouveaux sacs!)

Et, bien sûr, les fleurs sont toujours une bonne idée.

Mots d’encouragement à un homme

35. Chéri, tu dois prendre une décision difficile qui ne peut venir que de toi. Sache que je t’aime pour la vie, et que je te respecte, quoi que tu décides.

36. Hé, papa, te souviens-tu quand tu m’enseignais à conduire? Une des choses essentielles que tu m’as apprises, c’est que fixer le rétroviseur m’envoyait dans le décor. Toujours regarder devant soi, et me rappeler que tu es toujours à mes côtés.

37. J’admire ta persévérance et ta détermination. Tu as toujours été mon modèle de ténacité.

38. Si tu n’y arrives pas du premier coup, cela ne veut pas dire que c’est impossible. Essaie encore, persévère et ne te décourage pas. Super! Vas-y, frérot!

39. Ne me lâche pas, papa! Tu as toujours été mon superhéros… sans cape et avec mal de dos!

40. Tu m’as toujours dit que lorsque la vie te poussait vers le bas, il fallait résister. Ce n’est donc pas le moment de lâcher prise!

41.Tu es l’homme le plus intelligent et le plus doué que je connaisse, et je suis tellement reconnaissante d’être ton épouse.

42. Souviens-toi que je suis ici pour toi, et que nous sommes tous dans le même bateau, quoi qu’il arrive. Frères pour l’éternité!

43. Martin Luther King a un jour déclaré: «Si tu ne peux pas voler, cours. Si tu ne peux courir, marche. Et si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais quoi que tu fasses, tu dois continuer à avancer».

44. Mon fils, je suis fier de l’homme que tu es devenu, et j’ai toute la confiance du monde en ton succès dans cette épreuve.

45. Mais rien ne t’arrête! Sauf un épisode de ta télésérie préférée. Ce qui pourrait te ralentir, mais seulement pendant une petite heure!

46. Souviens-toi que chaque pas que tu fais, si petit soit-il, te rapproche de tes objectifs et rêves.

47. Il ne faut parfois que quelqu’un qui croit vraiment en toi. Sache que je suis de ceux-là, du fond du cœur et de l’âme!

48. Le plus grand des experts doit un jour faire ses preuves. Même Spider-Man s’est écrasé plusieurs fois avant de voler.

Mots d’encouragement lors d’une recherche d’emploi

49. Je crois en toi et tes talents et capacités multiples. Tu as tout pour réussir!

50. Peu importe le nombre d’échecs, un seul succès porteur suffit.

51. Si l’ascenseur du succès est en panne, tu n’as qu’à prendre l’escalier.

52. Je sais que quitter ton dernier emploi a dû être stressant, mais comme le disait si bien André Gide: «L’homme ne peut découvrir de nouveaux océans tant qu’il n’a pas le courage de perdre de vue la côte.» Je te souhaite bon vent!

53. Croies en toi et aies confiance en ta force, ton courage et ta résilience pour surmonter tous les obstacles afin de trouver l’emploi idéal.

54. Je suis très enthousiaste à l’idée de suivre ton ascension professionnelle.

55. Si on vous ferme cent fois la porte, il faut frapper à la 101e. Sans attendre!

56. «Le succès, c’est d’aller d’échec en échec sans perdre son enthousiasme.» —Winston Churchill

57. Si le résultat de votre journée est de vouloir réessayer le lendemain, c’est que vous en avez assez fait aujourd’hui.

58. «Si vous voulez réussir, sachez ce que vous faites, aimez ce que vous faites et croyez en ce que vous faites. —Will Rogers

59. J’imagine le choc de ne pas obtenir l’emploi que tu voulais. Mais dis-toi: l’échec n’est qu’un virage sur la route, et pas la fin de la course.

60. Ne baisse jamais les bras! La seule chose plus dure qu’abandonner est de ne plus avoir de jetons pour continuer. Je t’en apporte ce soir, et on en discute?

61. Benjamin Franklin a un jour dit: «L’humanité se divise en trois catégories: ceux qui ne peuvent pas bouger, ceux qui peuvent bouger, et ceux qui bougent.» Et tu as toujours été celui qui bouge et fait bouger les choses!

62. Reprendre la route est facile, mais faire le deuil de ce qu’on laisse derrière soi l’est beaucoup moins. Si tu veux, je suis là pour qu’on s’en parle.

63. Tu ne t’en rends peut-être pas compte, mais tu fais du progrès. Tous ces petits pas comptent et s’additionnent!

Mots d’encouragement après une séparation ou un divorce

64. Quand tu auras le courage d’enfin tourner la page, la vie t’offrira un tout nouveau départ.

65. Tu as compris! Chercher à faire des rencontres après un divorce, c’est comme faire du vélo. Mais dans ce cas, la bicyclette est en feu, tu es en feu, et tu te diriges droit dans un incendie de benne à ordures! Je plaisante, mais c’est à peine exagéré.

66. Le meilleur remède est parfois d’explorer de nouveaux horizons, d’avoir un guide et d’être bien entouré. J’ai le bonheur de pouvoir t’offrir les trois!

67. «L’âge ne compte pas, sauf si vous êtes un fromage ou une bouteille de vin.» —Billie Burke

68. Aller de l’avant est l’une des décisions les plus importantes que tu puisses prendre dans ta vie, car c’est à ce moment que tu progresses.

69. «Le grand acte courageux que nous devons tous faire est d’avoir le courage de sortir de notre histoire et de notre passé, pour pouvoir vivre nos rêves.» —Oprah Winfrey

70. Sache que tu es entouré de gens qui te soutiennent et t’encouragent à chaque étape du chemin.

71. Tu es fort, intelligent, capable et rayonnant. Je n’ai aucun doute que tu trouves la joie et la paix dans cette nouvelle étape de ta vie.

72. Je suis toujours là pour t’écouter et te soutenir autant que je le peux. Tu n’es pas seul.

73. Souviens-toi que souffrir est temporaire, et que tu te sentiras mieux, qui sait, très bientôt.

74. Le changement n’est pas un drame. C’est notre façon d’y réagir qui l’est souvent. Alors, accroche-toi!

75. Regarde plutôt la situation ainsi: tout ceci pourrait faire une chanson formidable pour Taylor Swift!

76. Divorcer est dur, mais tu te tiens de bout! Et n’oublie jamais que je suis là pour te soutenir!

Mots d’encouragement durant une convalescence

77. La convalescence est un processus qui peut prendre du temps. Sois bon et patient envers toi-même.

78. La douleur nous rappelle que nous existons, d’une façon dure mais directe!

79. N’oublie pas que tous ces revers sont temporaires. Garde la tête haute et poursuis sans relâche.

80. Tu es un vrai battant. On peut te faire tomber, mais tu vas toujours te relever.

81. Je sais que ce n’est pas facile, mais il ne faut pas abandonner. Tu en vaux la peine!

82. Il ne faut pas craindre de faire des erreurs en se rétablissant. Il faut se souvenir que même Rembrandt n’arrivait à peindre qu’avec les doigts, ce qui donne à réfléchir.

83. Tu as mon amour et mon soutien inconditionnels dans ce retour à la santé et au bien-être.

84. «Lorsque nous ne sommes plus capables de changer une situation, nous avons le défi de nous changer nous-mêmes.» —Viktor Frankl

85. «Rien n’est impossible. Tout est dans le mot: «Je suis possible!» —Audrey Hepburn

86. Sois reconnaissant envers ton passé, et attends impatiemment ton avenir, tout en sachant que c’est aujourd’hui que tu existes.

87. N’hésite pas à m’appeler quand tu veux discuter. J’adore t’entendre!

88. Sois indulgent envers toi-même. Tu fais tout ce que tu peux, et c’est vraiment ce qui compte.

89. Tu es fort, brillant et courageux. Tu as tout ce qu’il faut pour traverser cette épreuve.

90. «Si la cause est bonne, c’est de la persévérance. Si la cause est mauvaise, c’est de l’obstination.» —Laurence Sterne

91. Continue à vouloir dépasser ce moment pénible, et je sais que tu vas bientôt t’en sortir!

92. Ne lâche pas! Tu fais des progrès, même si cela semble long. Souviens-toi que même la tortue a fini par atteindre le fil d’arrivée, et c’est tout ce qui compte.

93. Rappelle-toi que progresser prend du temps. Continue à petits pas droit devant.

94. La convalescence est un long processus, mais tu es déjà sur la bonne voie et dans le bon wagon; ce n’est donc pas le moment de sauter du train.

Mots d’encouragement pour les enfants

95. Pense comme un proton: sois toujours positif!

96. La journée est difficile. Demain ne pourra qu’être meilleur.

97. «Si vous avez l’impression que vous êtes trop petit pour changer quelque chose, essayez donc de dormir avec un moustique. Vous verrez lequel des deux empêche l’autre de dormir.» —Le Dalaï-Lama

98. On ne peut pas tout gagner. En effet, où pourrions-nous mettre tous les trophées?

99. Je t’aime et je suis toujours là pour t’écouter, ou te faire un câlin.

100. Tu t’en tires très bien! S’il s’agissait d’un jeu vidéo, tu combattrais le dernier vilain et te préparerais à monter de niveau.

101. Souviens-toi, mon petit, que ce n’est pas la taille du guerrier qui compte, mais bien sa force de caractère! Et tu es un colosse dans ta détermination!

102. Je crois en toi! Je te fais entièrement confiance.

103. Je suis tellement fier de toi d’avoir travaillé autant pour atteindre tes objectifs. Continue!

104. J’ai une confiance totale en toi et en tes décisions.

105. Tu as un énorme potentiel, et j’ai hâte de te voir concrétiser tes rêves.

106. Tu as travaillé si dur pour en arriver là! Il ne faut pas lâcher!

107. Le seul chemin est droit devant toi. Continue à te battre dans les moments difficiles!

108. «La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre.» —Albert Einstein

109. Tu es fort et résilient. Tu peux faire face à tout ce qui se présente.

110. Tu n’as pas échoué cent fois, tu as simplement trouvé 99 façons qui n’aboutissaient à rien.

111. Une mauvaise journée ne ruinera pas une belle vie, ou un bel avenir.

112. Continue ton chemin, et continue à rayonner!

