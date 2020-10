Voici pourquoi les couleurs d’Halloween sont le noir et l’orange

Chaque année, les couleurs d’Halloween reviennent avec une majorité de noir et d’orange dans les décorations. On vous explique pourquoi les gens qui célèbre l’Halloween ornent leurs maisons de ces couleurs contrastées.

Pourquoi certaines couleurs sont-elles associées à certaines fêtes? Par exemple, pourquoi les couleurs d’Halloween sont-elles le noir et l’orange et pourquoi les couleurs de Noël sont-elles le rouge et le vert?

Bien qu’Halloween soit assez différente cette année, le noir et l’orange commencent à envahir les allées des grands magasins et à apparaître comme décorations à l’extérieur des maisons. Comment ces deux couleurs sont-elles devenues automatiquement associées dans l’esprit populaire à l’Halloween? Serait-ce à cause des chats noirs et des citrouilles ou existe-t-il une signification plus réfléchie?

L’histoire d’Halloween

Afin de comprendre comment le noir et l’orange ont été associés à l’Halloween, il est essentiel d’explorer la petite histoire de la fête d’Halloween. Ses origines remontent à une fête païenne, appelée la Samhain, un rituel que les anciens Celtes célébraient aux environs du 1ᵉʳ novembre. La période de la fin d’octobre et du début de novembre est également à mi-chemin entre l’équinoxe d’automne et le solstice d’hiver. Le but de la célébration était alors d’accueillir – au moment de la récolte –, «la sombre moitié de l’année». Samhain est aussi le nom d’Halloween dans les langues gaéliques.

Or, la popularité de l’Halloween a cru exceptionnellement depuis les années 1990, passant d’une fête célébrée uniquement par les enfants à une fête célébrée également par les adultes. Selon l’Encyclopédie canadienne, l’Halloween se classe dorénavant en deuxième position du palmarès des fêtes les plus commerciales après Noël. Sa valeur était estimée à un milliard de dollars canadiens en 2014.

Noir

Au commencement des célébrations d’Halloween, la vraie signification symbolique du noir avait à voir avec la mort. Les anciens Celtes croyaient que pendant la Samhain, les frontières entre les vivants et les défunts – la vie et la mort – étaient affaiblies. Ainsi, la célébration rendait également hommage aux ancêtres décédés, notamment en lui donnant des offrandes. Chaque célébrant portait alors une robe de deuil d’un noir extrêmement profond.

Orange

Encore une fois, la Samhain inaugurait le temps de la moisson. Les habitants voyaient les arbres changer de couleur et devenir orangés après des mois de verdure. Mais la couleur orange s’explique aussi par la couleur du feu, un autre élément important de ces anciennes célébrations.

Les Celtes allumaient des feux communautaires dans leurs propres foyers – à la manière des Wendats dans les maisons longues. Des incendies étaient même parfois volontairement allumés afin d’éloigner les mauvais esprits lorsque les frontières entre les vivants et les défunts étaient affaiblies. Aujourd’hui, il est fréquent d’associer la couleur orange aux citrouilles et aux courges.

