7 signes que votre maison est peut-être hantée

LIBBY J HANSEN/SHUTTERSTOCK Les occupants précédents Si vous croyez être en possession d'une maison hantée, vous devriez effectuer des recherches sur l'histoire de votre propriété. «Je me suis déjà retrouvée dans le condo d'une femme, raconte la médium Patti Negri, et celle-ci n'arrivait pas à respirer dans sa chambre. Elle n'avait pourtant pas de troubles respiratoires. J'ai découvert que la pièce avait pris feu et que l'occupante précédente était morte.» Si vous êtes témoin de choses que vous ne pouvez pas expliquer, effectuer des recherches pourrait vous aider à comprendre. On peut espérer qu'une fois que vous saurez ce qui est arrivé ou ce à quoi vous êtes confronté, vous pourrez apaiser l'esprit présent. Toutefois, certains endroits ne peuvent tout simplement pas se débarrasser de leur histoire. «Une maison n'avait rien pour elle, se souvient Patti Negri, celle-ci ayant été construite sur un cimetière autochtone pour ensuite devenir une piquerie pendant des années. Lorsque j'y suis allée la première fois, sept personnes y étaient déjà mortes, une dans chaque pièce. Je voyais des cadavres partout. Je l'en débarrassais et ça remontait par suintement. Il y avait probablement un élément démoniaque en dessous de ça.»

MILOSZ_G/SHUTTERSTOCK Une désorientation physique et émotionnelle Un peu comme la relique de la mort dans Harry Potter, un cas de maison hantée peut avoir un terrible effet sur votre humeur et même sur votre état physique. Cela peut provoquer chez vous de la colère ou de la faiblesse. Greg Newkirk rapporte avoir eu ce genre d'expérience alors qu'il enquêtait sur Hinsdale House à New York, un cas célèbre de maison hantée. «Cet endroit est un cas extrême de maison hantée. Il se passe quelque chose quand vous y entrez qui crée beaucoup de confusion. Certaines des choses que nous avons commencé à voir et à entendre dans ce lieu – des lumières étranges et du tambourinage entre autres – étaient très désorientantes. J'ai remarqué que mon humeur changeait lorsque nous étions dans cette maison et je devais en sortir régulièrement.»