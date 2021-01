Rouragou: une créature qu’on apprend à craindre

Dans la culture autochtone, cette créature dont les victimes sont nombreuses est appelée Rouragou. C’est bien plus qu’une histoire de loup-garou.

Éditions Boréal

Ce pourrait être une de ces histoires de loup-garou que l’on aime bien lire lorsque vient l’Halloween, mais c’est beaucoup plus que ça. L’écrivaine métisse livre un récit porté par le chagrin et la fureur d’une femme dont le mari a disparu, victime de ce «rougarou» que les métis apprennent, enfant, à craindre. Conte initiatique, road story, incursion dans la culture autochtone, il y a tout cela ici. C’est beau et haletant.

Rouragou, Cherie Dimaline, éditions Boréal, 29,95$