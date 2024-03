La cuisine selon Laura Beaulé

Après le succès incontestable de son site web culinaire Dash of Honey , Laura Beaulé a eu envie de partager ses idées créatives et gourmandes dans un livre. Et elle a eu bien raison!

Éditions Cardinal

Colorées et savoureuses, ses recettes sont en plus faciles à préparer. En effet, tout le secret de son succès réside dans la simplicité: son premier livre est conçu autour de cette idée de simplifier la vie de ses lecteurs. Le livre tout indiqué pour un premier départ en appartement ou pour les gens pressés qui souhaitent bien manger. On y trouve des recettes à base d’ingrédients accessibles et faciles à trouver, pour l’apéro entre ami ou pour un weekend festif.

Pain aux bananes, beurre de noix et chocolat, salade de vermicelles au poulet grillé, aux légumes et à la menthe, lasagne à la courge, aux noisettes et à la sauge, gâteau aux pistaches, mascarpone et miel, chausson géant aux bleuets sont au nombre des recettes à découvrir dans ce livre. Le tout, illustrées de magnifiques images de la photographe Sylvie Li.

À la façon de Laura, éditions Cardinal, 42,95$

