Le carrousel infernal: un nouveau maître de l’horreur est né

Éditions JC LATTÈS via leslibraires.ca

Joe Hill est le fils de Stephen King. Et il écrit de l’horreur. Il aurait lancé sa carrière beaucoup plus vite s’il avait écrit sous le nom de Joe King. Mais il a choisi d’emprunter une autre voie, et c’est admirable… autant que ses écrits. Ce recueil de nouvelles (dont deux sont cosignées avec son père) donne une bonne idée de son talent. Et si on aime, on plonge ensuite dans le glaçant Costume du mort, dans Nosfera2 ou encore dans sa série de bandes dessinées, Locke & Key. Frissons garantis.

Le carrousel infernal, Joe Hill, les éditions JC LATTÈS, 34,95$

Venez nous parler

Rendez-vous sur le groupe Facebook, Le club du livre Sélection, pour discuter avec Sonia Sarfati.