Livre de recettes pour produits ménagers maison

Reconnues pour leur savoir-faire en fabrication de produits maison – et après une incursion dans le monde des cosmétiques faits maison à travers leur premier ouvrage À fleur de pots – les Mauvaises Herbes nous proposent ici un bouquin entièrement consacré à la fabrication de produits ménagers écologiques. On y trouve une foule de recettes pour nettoyer la maison, de la cuisine au salon en passant par la salle de bain et la chambre à coucher. Également, des conseils pour faire sa lessive de façon respectueuse de l’environnement – sans faire de compromis sur la propreté, si certains ont encore des doutes… Tout un chapitre est d’ailleurs consacré à la lessive, avec des trucs pour blanchir le tissu ou détacher les taches tenaces, des informations sur les différentes sortes de produits naturels pour le nettoyage et même des données (décourageantes…) sur l’impact de notre lessive ordinaire sur l’environnement.

Les Mauvaises Herbes – autrefois Les Trappeuses – c’est non seulement un gage de qualité pour des recettes éprouvées, mais c’est aussi un blogue, une boutique en ligne et une adresse à Montréal où trouver tout ce qu’il faut pour la réalisation de ses produits maison.

Remue-ménage, produits ménagers maison, Les éditions de L’Homme, 29,95$

