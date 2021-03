Édition Édito via renaud-bray.com

À la fois pédiatre, chercheuse et vulgarisatrice, la Dre St-Pierre a développé au fil des années une approche saine de l’alimentation, fondée sur l’éducation et la motivation. En bref, comme elle l’indique si bien dans son livre: «C’est notre propre expérience d’humain, intégrée de manière objective et empathique à un programme d’éducation vulgarisé, adapté à chaque enfant et à sa famille, qui permet d’acquérir de saines habitudes de vie et de lutter contre une maladie, l’obésité infantile, et ses nombreuses complications de santé physique ou mentale.»

Un livre plein de bon sens que l’on consulte avec appétit. L’auteure nous révèle quelques volets de son expérience personnelle, à la fois humaine et scientifique, et nous offre plusieurs pistes à suivre pour prendre le chemin des bonnes habitudes à long terme. Mais attention, on n’y parle pas seulement d’alimentation, mais aussi de saines habitudes de vie: bouger, échanger, travailler, dormir… Enfin, tout ce qui fait ce que nous sommes, vers une version améliorée.

Redonner la santé à toute la famille – L’approche 180 contre l’obésité, Dre Julie St-Pierre, édition Édito, 24,95$