Guide pratique pour réussir son télétravail

Éditions Transcontinental via tcmedialivres.com

Le télétravail en a fait rêver plus d’un (c’était avant la pandémie et les mesures de confinement). Mais aujourd’hui, pour plusieurs, la réalité ne s’avère pas aussi idéale qu’ils l’avaient imaginé. C’est pourquoi des experts, provenant de différents secteurs, se sont réunis pour créer cet ouvrage pratique, offrant une foule de conseils utiles pour réussir le télétravail. Publié en novembre dernier, Réussir son télétravail est un bon livre de référence, à consulter régulièrement. (Un peu comme un livre de chevet). On y trouve des conseils pour mieux vivre au quotidien, entre les quatre murs de son domicile, en prenant soin de sa santé mentale, de sa santé physique et de ses relations humaines (avec des collègues devenus virtuels).

Nous n’avons jamais eu besoin d’un guide pour travailler au bureau – une habitude acquise depuis toujours. Mais le télétravail? En devenant des télétravailleurs, nous avons fait au mieux, avec les outils que nous avions. Nombreux sont ceux qui ont dû s’adapter, et parfois sur le coin de la table de cuisine… Même si le télétravail est entré dans nos vies depuis bientôt un an (du moins pour de nombreux travailleurs) beaucoup de questions restent toujours sans réponses. Ce guide pourrait s’avérer un précieux outil pour aider les télétravailleurs à optimiser tous les angles de leur nouvelle réalité.

Réussir son télétravail!, collectif, éditions Transcontinental, 24,95$