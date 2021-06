En feu!: bien plus que des recettes de camping

En feu!/editions-cardinal.ca

C’est un livre qui tombe à point en cet été où l’on a tellement hâte de changer d’air et voir du monde. Véritable bible des plaisirs gastronomiques en plein air, il plaira même aux plus casaniers, avec ses recettes alléchantes, ses trucs et les anecdotes de Manon Lapierre (que l’on peut voir via sa chaîne YouTube ). Mais également avec ses photos magnifiques qui font rêver d’un voyage en roulotte dans le Grand Canyon, ou plus près de chez nous, dans une région inédite du Nord québécois

La première partie du livre est dédiée aux outils – si l’on veut s’équiper à la perfection – pour cuisiner dans les bois. Également des gadgets, qui même s’ils ne sont pas essentiels peuvent être vraiment utiles, suivi d’une petite leçon d’organisation et d’une liste d’épicerie exhaustive.

Ensuite, la cuisine: pour la randonnée, pour les soirées en famille ou avec des amis autour du feu, pour le déjeuner gastronomique ou pris sur le pouce… tout y est. De la préparation de pancakes au filet de saumon sur la bûche, en passant par le mélange du randonneur, la salade César grillée ou les galettes de morue. Si vous pensiez que le camping était inévitablement synonyme de mauvaise cuisine…

Une chose est sûre, c’est que même si vous n’êtes pas amateurs de camping ou de glamping pour autant, les recettes proposées dans ce livre donnent envie de cuisiner et sont parfaites pour n’importe quelle occasion – que ce soit pour le pique-nique au parc ou le repas dans la cour ou sur la terrasse.

Le livre est offert sur le site de l’éditeur à editions-cardinal.ca, sur les sites leslibraires.ca, renaud-bray.com, archambault.ca ainsi que dans toutes les librairies et les magasins à grande surface.