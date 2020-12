Collectif d’auteurs: La traversée des écrivains

Les éditions La Presse

La Gaspésie a été une destination privilégiée cet été en temps de pandémie. Mais sa Traversée, si populaire auprès des randonneurs, a été annulée… à cause de ladite pandémie. Ce beau livre, riche en photos et en écrits divers (nouvelles, récits, essais…), raconte le périple de 10 écrivains dont les bottes sont faites pour marcher, et l’esprit, pour raconter.

La traversée des écrivains, sous la direction de Geneviève Lefebvre

La Presse, 34,95$

