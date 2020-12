Flammarion Québec - Via Amazon.ca

Tous les diables sont ici, de Louise Penny

Flammarion Québec, 31,95$

Publiée presque simultanément en anglais et en français (une première), cette 16e enquête d’Armand Gamache se déroule loin, très loin du village de Three Pines. À Paris. Et les crimes commis aujourd’hui dans la Ville lumière font remonter à la surface d’anciennes blessures familiales qui n’ont jamais cicatrisé. Une passionnante exploration de la dynamique interne du clan Gamache.

