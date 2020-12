Libre Expression - via renaud-bray.com

Patrice Godin n’est pas un acteur qui se prend pour un auteur. Il ne joue pas, il est. Il le prouve encore avec Les chiens, où l’on retrouve Sam et Alexia. Deux ans après Sauvage, baby, le passé revient les hanter. Il a la couleur rouge du sang qui a coulé en Afghanistan. La course dure 48 heures. Elle est menée tambour battant (comme si le récit tirait sur la laisse) et portée par des personnages aussi «poqués» qu’ils sont attachants.

Les chiens, de Patrice Godin

Libre Expression, 24,95$

