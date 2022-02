Jour de la marmotte: 12 faits à connaître sur la marmotte

Située environ à mi-chemin entre le solstice d’hiver et l’équinoxe de printemps, la Chandeleur a longtemps été une journée de spéculations saisonnières, bien que l’animal désigné pour prévoir le temps variait d’une culture à l’autre. Des documents provenant des Penn State University Libraries montrent que dans les cultes médiévaux, on préférait les ours: les gens célébraient près de leurs tanières vêtus de costumes de grizzlis en attendant qu’un ours sorte de son hibernation et vienne tâter le temps. Les catholiques anglais et allemands célébraient pour leur part la tradition avec des blaireaux sacrés. Lorsque les blaireaux se sont révélés difficiles à trouver pour les colons allemands venus s’établir en Pennsylvanie au début des années 1800, ceux-ci ont adapté la tradition de leur mère patrie en optant pour un animal abondant dans le Nouveau Monde: la marmotte.

11 / 12

ARLUTZ73/GETTY IMAGES

Vous n’êtes pas censé manger la marmotte… du moins plus maintenant

Le 2 février 1886, le journal The Punxsutawney Spirit a annoncé la première célébration officielle du Jour de la marmotte, organisée par un groupe d’anciens de la ville de Punxsutawney surnommé le Groundhog Club (Club des marmottes). Aux yeux de ce club, les marmottes représentaient bien plus que des météorologues à fourrure: elles étaient aussi un mets de choix. En plus de la cérémonie du Jour de la marmotte, le club organisait une chasse pendant l’été et un pique-nique. Au menu: viande de marmotte cuite (décrite par les gens du coin comme «un mélange entre le porc et le poulet») et un «punch de marmotte», soit une combinaison de vodka, de lait, d’œufs, de jus d’orange et «d’autres ingrédients». Pendant un certain temps, la viande de marmotte fut le plat local. Les choses ont commencé à changer en 1887 à la naissance d’une marmotte nommée Phil. Selon ses gardiens, Phil ne serait plus au menu depuis plus de 100 ans.

Impossible de résister face à ces petits animaux les plus mignons du monde!