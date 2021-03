Fermeture de 60 magasins Disney au Canada et aux États-Unis

La fermeture de plusieurs magasins Disney au Canada et aux États-Unis serait nécessaire, pour permettre à la multinationale de se concentrer sur ses activités de vente en ligne.

JOHN KEEBLE/GETTY IMAGES

Malheureusement, 2020 a été l’année des fermetures, des petits restaurants comme des grandes chaînes et de plusieurs acteurs de l’industrie alimentaire. La tendance semble se poursuivre en 2021, Macy annonçant la fermeture de 45 sites. Il semble qu’il y aura un peu moins de la magie de Disney dans le monde, puisque 60 magasins seront fermés au Canada et aux États-Unis.

Pourquoi les magasins Disney ferment?

Disney dispose de plus de 1000 sites dans le monde entier, mais l’abandon des centres commerciaux et le début de la pandémie ont entraîné une chute assez importante des clients dans les magasins. À présent, après 33 ans, la Walt Disney Company a décidé de réduire considérablement la taille de Disney Stores – et, selon elle, ce n’est que le début. Ces fermetures représentent environ 35% des magasins de Disney en Amérique du Nord. Il est également probable que nous verrons bientôt des fermetures parmi leurs 300 magasins à travers le monde.

Nouvelle version des magasins Disney…

Si Disney peut dialoguer avec sa présence physique, elle dirige ses efforts vers les achats en ligne, qui ont pris leur essor pendant la pandémie. Cherchant plutôt à développer ShopDisney, la boutique en ligne de la société, et à l’intégrer aux applications du parc thématique de Disney et aux plateformes de médias sociaux.