Tadam Vietnam: au cœur d’un voyage entre amis

Les deux acolytes n’en sont pas à leur premier voyage ensemble! Jean-Michel avait fait découvrir l’Europe à Benoit il y a 20 ans (dans la série Europe Express) et plus récemment la Thaïlande (dans Tour de thaï, 2022).

«Le choix du Viêt Nam s’est imposé de lui-même», indique Jean-Michel. L’ayant visité quatre fois auparavant, il sert encore une fois de guide à Benoit à travers les grandes villes, les montagnes et les stations balnéaires pendant leur périple d’une quarantaine de jours.

Tadam Vietnam est une série en sept épisodes qui couvre sept coins de ce pays d’Asie du Sud-Est. «Nous visitons les grandes villes, les villages et les principaux attraits, du sud au nord», explique l’animateur. «On voulait un équilibre entre les incontournables et mes coups de cœur hors des parcours touristiques traditionnels», raconte-t-il.

«J’ai commencé à aller en Asie à la fin des années 1990 et j’ai découvert le Viêt Nam en 2010. C’est un continent qui me fascine parce qu’on a parfois l’impression qu’il s’agit d’une autre planète sur notre planète», poursuit-il.

Benoit Roberge souligne la gentillesse des Vietnamiens et le sentiment de sécurité qu’il éprouvait tout au long du voyage. «Je suis quelqu’un de mélangé dans la vie et j’ai l’impression que tout le monde est enclin à venir en aide à son prochain que tu cherches ton chemin ou que tu oublies ton cellulaire sur une table. Il y a un sentiment général de confiance, de gentillesse et de douceur», explique-t-il. Une impression que Jean-Michel partage: «C’est un stress de moins qui rend le voyage bien plus agréable».

Une modernité méconnue

Habitués de la chaîne Évasion, les deux animateurs font découvrir un pays plus moderne que l’idée que l’on peut s’en faire. «Le Viêt Nam est un pays riche d’histoire, mais il est à la fois très moderne», rappelle Jean-Michel. Les animateurs visitent au cours de leur aventure des cafés de troisième vague, des quartiers animés, des boites de nuit, de beaux hôtels, de grands restaurants, ce qui en fait une expédition riche d’expériences, d’amitié, de beauté, de gastronomie et de découvertes hors des sentiers battus.

«Je tenais à ce que ça ressemble au genre de voyage entre amis que j’aime faire, où on visite, on découvre la cuisine locale et on rencontre des gens». Et bien que l’humour soit toujours au rendez-vous, le téléspectateur reçoit toujours suffisamment d’informations pour en apprendre davantage sur le Viêt Nam, tant traditionnel que moderne.

Produit par Zone3, en collaboration avec Québecor Contenu, Tadam Vietnam est diffusé sur Évasion chaque lundi, à 21h.

