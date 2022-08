Le thé aux perles (ou bubble tea): de quoi s’agit-il?

Le thé aux perles – ou bubble tea en anglais – c’est quoi exactement? Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette boisson aux saveurs variées à laquelle on ajoute des perles de tapioca.

Au début, le thé aux perles était seulement offert dans les quartiers chinois des grandes villes américaines. Même si on consomme cette boisson depuis des décennies en Asie, elle devient de plus en plus populaire aux quatre coins de la planète. Tellement, qu’on estime que le marché du thé aux perles devrait dépasser les trois ou quatre milliards de dollars d’ici 2027. Alors qu’en 2019, il était à deux milliards de dollars.

Le thé aux perles, c’est quoi? Et pourquoi est-ce si populaire?

Tous les thés aux perles contiennent une base de thé — noir, vert ou matcha, par exemple —, du lait et du sucre. Les ingrédients varient, mais plusieurs d’entre eux offrent une option de lait végétal, comme du lait de coco ou d’amandes.

Le dernier ingrédient – et non le moindre – de cette recette: les perles de tapioca, que l’on met dans sa tasse avant de verser le thé et le lait.

C’est à la fois une boisson et un dessert.

Boire un thé aux perles est tout une expérience. Quand vous goûterez pour la première fois aux douces perles de tapioca, vous comprendrez pourquoi autant de gens l’adorent: c’est une combinaison très amusante.

Si le thé aux perles est une boisson que l’on sert habituellement froide, il est possible de la commander en version chaude.

Quand est-ce que le thé aux perles a été créé?

C’est dans les maisons de thé à Taïwan (dans les années 80) que le thé aux perles a été inventé. Bien que le thé soit une boisson commune depuis des siècles en Asie, le thé aux perles est une création assez récente.

De plus en plus de commerces incluent cette boisson dans leur menu. La plupart d’entre eux offrent aussi un choix de combinaisons de saveurs, de garnitures ainsi que des options végétaliennes et biologiques. Dans certaines régions, il est même possible de se faire livrer son propre thé aux perles.

Les perles de tapioca, c’est quoi?

Préparées à partir de fécule de tapioca, ces perles ne contiennent pas de gluten. Elles sont généralement de couleurs noires puisqu’elles sont cuites et caramélisées. Elles obtiennent donc leurs belles couleurs grâce à un sirop de cassonade caramélisé. La qualité des perles de tapioca reste d’ailleurs l’élément clé pour obtenir un excellent thé aux perles.

Pour obtenir la meilleure consistance possible, le tapioca doit être cuit à la perfection. Trop cuites, les perles deviendront molles et difformes. Si vous les laissez reposer trop longtemps, elles deviendront dures et impossibles à mâcher.

Faites aussi attention à ne pas déguster votre thé trop vite; vous pourriez aspirer les perles de tapioca, ce qui peut causer un étouffement. Même si le thé aux perles représente une collation amusante, assurez-vous de bien surveiller vos enfants lorsqu’ils dégustent leur boisson.

Quel goût a le thé aux perles, exactement?

Les thés aux perles peuvent avoir plusieurs goûts, mais la saveur classique combine à la fois la complexité robuste du thé noir, la richesse crémeuse du lait et la douceur de la cassonade.

Vous pouvez facilement personnaliser votre thé aux perles. Par exemple, si vous ne voulez pas de caféine, vous pouvez essayer une alternative fruitée ou essayer les saveurs classiques de l’Asie, comme le litchi, la pêche blanche et le yuzu. Le taro sucré représente aussi un excellent choix, avec sa couleur violette et sa saveur riche en vanille et noisettes.

Si vous n’aimez pas les perles de tapioca, d’autres options de garniture vous sont offertes: la gelée, des haricots adzuki sucrés, des fruits frais ou encore de la crème glacée.

Quelle est la meilleure saveur de thé aux perles?

Le thé au lait classique reste la saveur la plus traditionnelle et populaire, car beaucoup la considèrent comme le meilleur choix pour un thé aux perles. D’autres préfèrent le thé thaï — qui contient du lait condensé sucré —, le taro sucré, le matcha ou le melon miel. On trouve même des options caféinées, des combinaisons comme le matcha aux fraises ou des saveurs florales comme la rose.

Est-ce que le thé aux perles est bon pour la santé?

Ça dépend des ingrédients. Il est important de mentionner que la fécule de tapioca est élevée en glucides, et qu’un thé aux perles contient en moyenne 120 calories.

Pour ce qui est des perles de tapioca, c’est un peu plus compliqué. Certains médias ont autrefois cité une étude allemande (datant de 2012) qui affirmait que le tapioca était toxique et qu’il contenait des agents cancérigènes. Toutefois, cette étude n’a jamais été publiée ni révisée. Ainsi, aucune évidence ne lie le thé aux perles au cancer. La fécule de tapioca reste sécuritaire à consommer.

