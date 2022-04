Productions originales canadiennes sur Prime Video

Vivien Gaumand

LOL qui rira le dernier – humour

Animée par l’humoriste québécois Patrick Huard et inspirée de la version anglophone LOL: Last One Laughing, la version québécoise réunira plusieurs humoristes. Le but du jeu: éliminer les autres candidats en les faisant rire. Le dernier qui réussira à ne pas rire sera décerné grand gagnant et choisira une œuvre caritative qui recevra un don de 100 000 dollars. Les six épisodes tournés à Montréal seront disponibles en 2022.

Kids In The Hall

Kids In The Hall – série

La série canadienne Kids In The Hall – populaire dans les années 90 – est présentée sous forme d’improvisations humoristiques. Disponible le 13 mai.

The Sticky – série

Une productrice de sirop d’érable est sur le point de perdre tout ce qui lui est cher: l’état veut lui enlever sa ferme, son époux et sa liberté… Ruth Clarke volera toutefois des millions de dollars en sirop d’érable, ce qui aura pour résultat de transformer sa vie et celle de sa communauté. Tournée en anglais au Québec, cette série réalisée par Jonathan Levine est inspirée du célèbre (et bien réel) «vol de sirop d’érable du siècle».

Sugar – film

Coproduction canado-mexicaine qui présente l’histoire de deux jeunes influenceuses en voyage à bord d’un bateau de croisière. Leur voyage de rêve se transforme vite en cauchemar quand elles se retrouvent piégées dans une opération de trafic de drogue.

Gary et ses démons

Gary et ses démons – série

Dans un monde utopique, le nonchalant personnage principal, Gary, devra sauver le monde… malgré lui. Comment? En chassant des démons avec l’aide d’une équipe de spécialistes hors du commun.

Le meurtre non-résolu de Beverly Lynn Smith

Le meurtre non-résolu de Beverly Lynn Smith – documentaire

La série documentaire vous emmène au cœur d’une opération d’infiltration policière complexe et controversée. Initialement, l’enquête était uniquement centrée sur le meurtre de Beverly Lynn Smith. Au cours de l’enquête, les policiers constatent que l’affaire est beaucoup plus complexe. La série canadienne se penche donc sur une quête de justice longue de plusieurs décennies.

Three Pines – série

La série, adaptée des romans de l’auteure québécoise Louise Penny, est filmée dans la forêt québécoise. L’incomparable inspecteur de police Armand Ganache, Officier de la Sureté du Québec – et personnage principal – est joué par l’acteur Alfred Molina.

The Lake – série

Série humoristique où l’on suit les péripéties du personnage principal Justin, qui tente d’établir une relation avec sa fille biologique, qu’il a eu à l’adolescence et donné en adoption. Lorsqu’il s’aperçoit que son enfant a été jadis laissé aux mains de sa demi-sœur, la situation s’avèrera plus compliquée que prévu.

The Tragically Hip

The Tragically Hip – documentaire

Des vidéos, des photos, des anecdotes et des extraits de spectacles exclusifs du groupe canadien Tragically Hip. Un documentaire est réalisé par Mike Downie, le frère du leader de Tragically Hip, Gord Downie. Décédé en 2017, Gord a laissé derrière lui des textes et des paroles de chansons jamais présentées au public. Les écrits et la carrière du groupe sont les principaux aspects du documentaire.

