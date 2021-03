Patrick Senécal: petit écran, grandes peurs

1 / 6

Patrick Senécal

Auteur d’une vingtaine de romans noirs (et rouge sang) où il jongle avec l’horreur et le thriller psychologique, Patrick Senécal est l’un des auteurs les plus populaires du Québec – comme le prouvent son «plus d’un million de livres vendus» et les files interminables qui s’étirent devant lui dans les Salons du livre. Trois de ses œuvres (Sur le seuil, 5150 rue des Ormes et Les sept jours du talion) ont été adaptées au grand écran, ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne s’attaque au petit. C’est chose faite. Et bien faite. Les sept jours du talion est d’ailleurs l’un des films d’horreur à voir absolument!

Clin d’œil au classique Alfred Hitchcock présente («C’est d’ailleurs Stéphane Lapointe qui a eu l’idée de me mettre en scène au début de chaque épisode, pas de façon humoristique comme Hitchcock, mais de manière plus mystérieuse afin de démarrer avec le travail de l’écrivain qui est à l’origine de l’histoire»), la série qu’il a écrite se décline en épisodes bouclés qui suscitent la peur en l’abordant de différentes façons.

Ce type d’anthologies avait perdu en popularité ces dernières décennies, au profit des séries en continuité exigeant une grande disponibilité des téléspectateurs. «En 2011, Black Mirror a changé la donne et ramené les gens vers les séries à épisodes autonomes, à un moment où les séries lourdes montraient un essoufflement.»

En plus, note l’auteur, ce genre de format (ici, des demi-heures) est idéal pour aller chercher la frange plus jeune des téléspectateurs, qui consomment quand et où ça leur tentent, sans rendez-vous programmé. Ajoutons que le genre n’ayant pas souvent été exploité au Québec (récemment, on pense à Terreur 404, sur ICI Tou.tv, réalisée par Sébastien Diaz), il y a là niche à exploiter.

Ayant la même vision de la série – «pas de sursauts, mais plutôt de l’ambiance, des images léchées, pas d’humour pour désamorcer l’horreur…» – avec Stéphane Lapointe, ils arrivent ensemble à créer des épisodes qui à la fois portent leur signature et sont différents les uns des autres. Le point commun: « Chaque récit attrape le personnage principal dans le pire moment de sa vie.» Oh, et ça finit mal.