Ce qu’il faut savoir sur le solstice d’hiver 2021

Ah! le solstice d’hiver… une journée dont beaucoup entendent parler mais sans trop comprendre de quoi il s’agit. Ça se produit quand et qu’est-ce que c’est exactement?

À quelle date tombe le solstice d’hiver?

En 2021, le solstice d’hiver se produira le mardi 21 décembre à 10h59, heure normale de l’Est, dans l’hémisphère Nord. Eh oui, il ne dure qu’un moment et non toute la journée comme beaucoup de gens pensent!

Qu’est-ce que le solstice d’hiver?

Le solstice d’hiver est la journée où nous avons le jour le plus court et la nuit la plus longue. Il tombe normalement le 21 ou le 22 décembre (seulement quelques jour avant Noël) dans l’hémisphère Nord et le 20 ou le 21 juin dans l’hémisphère Sud.

C’est une activité astronomique qui est à l’origine du solstice d’hiver. Pendant ce temps, le Soleil est à son point le plus bas dans le ciel dans l’hémisphère Nord, ce qui veut dire que l’hémisphère Nord est incliné à son point le plus éloigné du Soleil, raison expliquant pourquoi cette journée est la plus courte de l’année. Après le solstice d’hiver, l’hémisphère Nord recommence à s’incliner vers le Soleil, faisant en sorte que les journées allongent. L’hiver est encore là, par contre, comme en témoignent ces tempêtes de neige mémorables au Québec et au Canada.

Les hémisphères Nord et Sud connaissent leurs solstices à des moments complètement opposés en raison de la façon dont la Terre s’incline sur son axe. Pendant que l’hémisphère Nord est incliné à son point le plus éloigné du Soleil, l’hémisphère Sud est donc incliné à son point le plus près du Soleil, et vice-versa. Ça explique pourquoi l’hémisphère Sud a son solstice d’hiver en juin: à cette période, il est incliné à son point le plus éloigné du Soleil tandis que l’hémisphère Nord est incliné à son point le plus près et connaît alors son solstice d’été.

Faits concernant le solstice d’hiver

Maintenant que vous en savez plus sur le solstice d’hiver, voici quelques faits intéressants pour parfaire vos connaissances sur le sujet:

Le mot «solstice» vient du latin solstitium, signifiant littéralement «arrêt du soleil», composé de sol, «soleil», et de stitium, tiré de stare, «être immobile, s’arrêter».

Un solstice est différent d’un équinoxe. Les solstices représentent le jour le plus long et le jour le plus court de l’année tandis que les équinoxes (qui se produisent au printemps et à l’automne) représentent des journées où la durée du jour est égale à celle de la nuit.

Certains croient que Stonehenge – le célèbre monument mégalithique situé en Grande-Bretagne – aurait été construit pour célébrer les solstices. C’est pour cela que Stonehenge fait partie des monuments les plus mystérieux au monde!

Selon la NASA, chaque planète du système solaire terrestre possède ses propres solstices et équinoxes. La durée de chaque saison et le moment où chaque solstice ou équinoxe se produit dépendent de l’inclinaison de la planète. Par exemple, Uranus étant inclinée à 82 degrés, elle connaît des saisons qui durent deux décennies.

Le jour le plus court de l’année, ou solstice d’hiver, porte différents noms selon l’endroit d’où vous venez; ainsi, certains l’appellent «Yule» (Noël), «Midwinter» (le milieu de l’hiver), «la nuit la plus longue» ou «la nuit du solstice».

