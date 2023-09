Un vent de Martinique au Québec

Martinique Gourmande

Des menus aux saveurs antillaises dans plusieurs restaurants québécois

Depuis 2008, Martinique Gourmande se démarque en tant qu’événement culinaire haut en couleur et en saveurs. Cette année, c’est sous le thème «De la tradition à l’innovation» que se tiendront les festivités. Plus de 30 établissements de Montréal, de Québec et des régions environnantes proposent un menu aux saveurs de la Martinique, avec 4 chefs invités de la Martinique. Les 16 et 17 septembre, des dîners et des soupers à quatre mains sont organisés dans différents établissements de Montréal. Clémence Bruère Dawson, Luidji Couteperoumal, Harold Jeanville et Yadji Zami seront derrière les fourneaux pour ce weekend afin de ravir les papilles gustatives des visiteurs.

Découvrir la «martiniqualité», alias l’art de vivre

Tout le charme et l’esprit festif des Antilles sont au Marché créole de Martinique Gourmande, qui se déroule les 16 et 17 septembre au Pavillon d’Iberville du Grand Quai du Port de Montréal. La première journée débutera à midi et se terminera à 19h, tandis que la deuxième commencera à 11h pour se finir à 18h.

Durant ces deux jours du Marché créole, les 4 chefs prépareront des plats typiquement martiniquais avec des épices authentiques — comme le colombo, le cari local des Antillais. Le chef consultant pour le Festival Martinique Gourmande, Jérémie Jean-Baptiste, accompagnera les chefs.

CMT/Martinique Gourmande

En plus des dégustations de spécialités du pays, une compétition amicale entre mixologues professionnels aura lieu afin de sélectionner le cocktail officiel de l’édition 2023. Bénédicte di Geronimo, présidente du Comité martiniquais du Tourisme, précise que c’est grâce à leurs «généreux et talentueux chefs martiniquais et de chefs québécois [que] la magie des sens et des saveurs prendra vie avec des collaborations à quatre mains.» C’est l’occasion de savourer de délicieux plats dans une ambiance agréable, entre les ateliers de compositions florales, les ateliers culinaires pour jeunes enfants et les cours de zouk. En plus, l’entrée au Marché créole est gratuite!

«Que vous soyez fins gourmets, amateurs de plats épicés ou de saveurs sucrées, cette 16e édition […] est une rencontre gastronomique qui vous fera voyager au cœur de la culture martiniquaise et vous transportera dans l’ambiance chaleureuse et festive de la Martinique», ajoute Mme di Geronimo.

Il sera également possible d’assister aux tournois de dominos dès 14h30 le samedi, puis à 13h le dimanche.

Chose certaine, le Marché créole qui se tiendra au Grand Quai du Port de Montréal les 16 et 17 septembre saura probablement vous convaincre de visiter, à votre tour, cette île française au cœur de l’archipel des Petites Antilles. Une vingtaine d’exposants seront aussi présents pour parler des attraits de la merveilleuse Martinique et vous expliquer pourquoi elle est bien plus qu’une simple destination soleil.

Voici d’ailleurs des recettes martiniquaises pour prolonger l’été dans son assiette, en collaboration avec le festival!

CMT/Martinique Gourmande

S’envoler vers la Martinique

Doublement reconnue à l’UNESCO pour ses yoles et sa biosphère exceptionnelle, la Martinique suscite les passions du fait de sa beauté naturelle, la diversité de ses paysages, son histoire, sa population chaleureuse et sa riche gastronomie.

La Martinique propose de superbes plages – avec du sable blanc au sud et du sable noir au nord – et offre une biodiversité exceptionnelle tant sur terre que sous la mer. Les amants de la nature y trouveront une richesse à explorer, que ce soit en empruntant des sentiers de randonnée ou en s’adonnant à la plongée sous-marine, parmi d’autres activités. Ainsi, la Martinique séduit aussi bien les aventuriers en quête d’exploration que les passionnés de culture.

Un porc effiloché à l’érable et au Colombo pour les banques alimentaires

«Bien plus qu’un festival culinaire, Martinique Gourmande incarne deux valeurs fortes de la philosophie martiniquaise: le partage et la solidarité», précise Mme di Geronimo. Pour une quatrième année, les Cuisines Solidaires de la Tablée des Chefs s’engagent à livrer 5000 portions d’une recette martiniquaise dans les banques alimentaires du Québec: le porc effiloché à l’érable et au Colombo, avec un ragoût de haricots rouges. C’est le chef Jérémie Jean Baptiste, conseiller culinaire, qui a travaillé à la création de la recette.

«[Il s’agit d’]un dialogue gustatif entre la Martinique et le Québec mais aussi entre les recettes traditionnelles et les innovations culinaires», termine Mme di Geronimo.

Pour la programmation complète du festival, visitez le site internet de l’événement.