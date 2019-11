9 des plus vieux bâtiments du monde

Amateurs de vieux bâtiment, vous pouvez encore aujourd’hui visiter ces tombes, temples, structures et autres vestiges des temps anciens.

Les bâtiments étaient radicalement différents avant l’ère des gratte-ciel

L’architecture a fait beaucoup de chemin depuis les structures de pierre et les maisons en bois. Ce qui ne veut pas dire que certains des plus vieux bâtiments du monde ne sont pas dignes d’intérêt. Beaucoup n’ont plus grand-chose à voir avec une construction tandis que d’autres sont étonnamment bien conservés. Ce sont toutefois de petits édifices en comparaison avec ces 25 plus hauts gratte-ciel du monde.

Presque tous ces bâtiments anciens sont des tombes, des temples et des dolmens. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur certains des plus vieux bâtiments du monde et sur leur histoire.