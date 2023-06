Les meilleures villes pour prendre des «tracances»

Une récente étude menée par Preply (une plate-forme d’apprentissage en ligne) a classé les meilleures villes à travers le monde pour prendre des tracances. L’étude considérait la qualité de vie, le climat et l’environnement, ainsi que les coûts et la sécurité des villes.

Quatre villes canadiennes se sont hissées dans le top 50, soit Ottawa au 9e rang, Montréal au 27e rang, Vancouver au 36e, suivi de Toronto au 47e rang.

Qualité de vie, climat et coûts

Nos biorythmes révèlent que nous sommes plus actifs lorsqu’il fait clair et plus fatigués lorsqu’il fait sombre. Il est donc logique que nous soyons plus productifs dans des endroits où il y a beaucoup de soleil.

Il est prouvé que la température peut aussi avoir un impact sur la productivité. Preply note à cet effet que la température idéale pour travailler est de 22°C. Plus la température ambiante s’en écarte – qu’elle soit plus chaude ou plus froide – plus notre productivité en souffre. Ainsi, les villes où la température annuelle moyenne est de 22°C ont été privilégiées dans le classement.

Le budget consacré au logement représente généralement la dépense mensuelle fixe la plus élevée pour une personne. Ainsi, se rendre au travail dans une ville où le coût de la vie est inférieur à celui de notre ville de résidence peut même faire économiser pas mal d’argent.

«Les employés apprécient grandement leur liberté et leur meilleure qualité de vie, et c’est un excellent moyen de découvrir une nouvelle culture, d’apprendre une nouvelle langue et de parcourir le monde. Les nomades numériques s’installent dans des villes exotiques et passionnantes, simplement munis d’un ordinateur portable et d’un téléphone intelligent», note Amy Pritchett, responsable chez Preply.

Les meilleures villes au monde où prendre des tracances

La ville australienne de Brisbane arrive en première place, avec un score total de 100/100. Lisbonne qui se trouve au second rang se positionne en tête des meilleures villes européennes pour les tracances.

1. Brisbane, Australie

À Brisbane, vous profitez de 229 jours de soleil par an. Pas surprenant que la ville mette l’accent sur le plein air: pique-nique au bord de la rivière, visite des îles et des parcs nationaux, etc. Ajoutez à cela un quartier culturel dynamique, une faune abondante et un accès facile aux lieux phares à proximité comme la Gold Coast et la Grande Barrière de Corail. En plus, la température moyenne y est de 22°C! Quoi demander de plus? Lisbonne, Portugal Nicosie, Chypre Taipei, Taïwan Ljubljana, Slovénie Helsinki, Finlande Vienne, Autriche Auckland, Nouvelle-Zélande Ottawa, Canada Reykjavik, Islande

Les meilleures villes canadiennes où prendre des tracances

Ottawa se classe au 9e rang sur 74 villes avec une note totale de 75%. Son résultat le plus élevé est réservé à la catégorie «qualité de vie», avec un score de 92%.

Connue pour sa Colline du Parlement, sa riche histoire, ses cultures diverses et ses festivals d’été, Ottawa offre aux travailleurs de nombreuses activités amusantes à faire pendant leur temps libre. Les niveaux de sécurité à Ottawa sont également élevés (score de 81%) et les niveaux de pollution sont très faibles (89%).

• Climat & environnement : 49

• Coûts & sécurité : 80

• Qualité de vie : 92

La métropole québécoise, Montréal, arrive en 27e position avec sa note finale de 58%.

• Climat & environnement : 26

• Coûts & sécurité : 89

• Qualité de vie : 76

Vancouver est en 36e position avec un score de 51%.

• Climat & environnement : 40

• Coûts & sécurité : 54

• Qualité de vie : 87

Enfin, Toronto est 47e sur 74 villes avec sa note globale de 40%.

• Climat & environnement : 55

• Coûts & sécurité : 71

• Qualité de vie : 37

Pour plus d’informations, consultez la méthodologie de l’étude.

