Un bureau de travail en plein air

Halfpoint/Shutterstock

Si les restrictions mises en place pour contenir la pandémie ont contraint de nombreuses personnes à travailler de la maison, rares sont celles qui se sont installées dehors.

Des chercheurs suédois ont demandé à des volontaires de tenter l’expérience et ont constaté que cette pratique était source de bienfaits psychologiques et favorisait un sentiment général de bien-être et d’indépendance, une meilleure concentration et une amélioration de la communication entre les collègues. Seul bémol, le sentiment de culpabilité: l’expérience était si agréable que les sujets avaient l’impression de ne pas travailler.

Effectuer du travail de bureau à l’extérieur est inhabituel, d’où le malaise auquel cela donne lieu. Nous associons spontanément le travail à la position assise, immobile, entre quatre murs; l’extérieur est réservé à la détente et aux loisirs personnels. Certains participants ont d’ailleurs admis ne pas savoir, lorsqu’ils travaillaient au bureau, s’ils étaient autorisés à s’éloigner de leur poste à leur guise. Or, force est de constater qu’en termes de productivité, interdire d’effectuer son travail sur un banc public (à condition que la météo s’y prête) ou de participer à une conférence téléphonique en marchant ne se justifie nullement. Il se trouve justement que la marche est excellente pour la réflexion: selon les participants de l’étude, la respiration intérieure qu’elle procure leur avait permis de résoudre plus aisément des problèmes, de se préparer à accueillir de nouvelles demandes ou de trouver des idées originales.

