Repenser sa maison en fonction du télétravail

MCD: L’arrivée à la maison était autrefois l’atterrissage et la course folle pour les repas, le bain et le dodo. Subitement, ce confort et cette ergonomie des lieux professionnels sont devenus un niveau à atteindre à la maison. Ainsi, l’ergonomie, l’espace maximisé, le confort des lieux de discussion et de partage au coin café, coin repas et même le système de classement des déchets sont devenus des besoins logiques à atteindre dans le confort au quotidien, à la maison.

Tendances actuelles

SRD: Quels sont les nouvelles tendances en matière de design et ce que les designers privilégient?

MCD: Le designer d’intérieur privilégie depuis déjà une décennie le design universel qui permet de vivre dans sa maison le plus longtemps possible. Ceci comprend l’ergonomie dans toute la maison, des pièces polyvalentes et modifiables, la gestion des déchets, la lumière naturelle en abondance et celle à recréer également. Une tendance des «granfluencers» dans la mode et les objets a remis une couche sur le vintage, le luxe. Des électros petits et grands ont pris les formes rebondies des années 50, entre autres.

Enfin, la biophilie sous la forme de plantes comestibles en mini serre à la cuisine, et les plantes qui pour assainir l’air partout dans la maison sont passées du bureau à la maison il y a maintenant plus de dix ans. Le but ultime étant de communier avec l’extérieur le plus possible.

Des moyens tout à fait inévitables pour remettre la planète sur un meilleur chemin ont pris de l’essor et la qualité avant la quantité – ou au moins une meilleure utilisation des ressources – a gagné en force. Alors, équilibrer le budget, marier le passé et le contemporain avec respect, apporter la nature en communion avec l’intérieur, ce sont les grandes valeurs à appliquer. Après, les tendances sont à choisir avec chaque client, mais la terre nourricière est présente et elle est à respecter en ville comme partout. La pandémie a accéléré ce principe.