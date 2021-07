Les meilleurs jeux de plein air pour divertir les enfants tout l’été

Les jeux de plein air offrent aux enfants de précieuses expériences d’apprentissage, la possibilité de vivre des interactions sociales enrichissantes… et bien sûr de l’exercice et une tonne de plaisir!

TANG MING TUNG/GETTY IMAGES

Les enfants ne sont pas faits pour être enfermés entre quatre murs 24h/24, car c’est au grand air qu’ils s’épanouissent naturellement, explique Meghan Fitzgerald, ancienne directrice d’école et co-fondatrice de la compagnie de jeux de plein air pour enfants Tinkergarten. Les jeux extérieurs les plus simples constituent un apprentissage pédagogique ludique que rien n’égale, et surtout pas un écran. Les enfants croient jouer et s’amuser entre eux alors qu’ils acquièrent des principes scientifiques, amorcent des interactions sociales précieuses, font de l’exercice et se détendent au cours du processus, poursuit-elle. Et avec la pandémie, jouer dehors semble parfaitement sécuritaire pour tous.

Le hic? Décrocher vos enfants de YouTube et des jeux vidéo, et les faire sortir dans la nature. Que ce soit des jeux pour la cour, le jardin, dans l’eau ou pour développer leur quotient intellectuel, tout est indiqué. Ces jeux de plein air sont simples, économiques, s’adaptent facilement à tous les âges et conviennent à des groupes de deux à 100 enfants.

Retrouvez un peu de nostalgie en célébrant de nouveau l’été de votre enfance.